San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia y, en medio del temblor, Sergio Costantino decidió hablar. El presidente interino del Ciclón tomó el mando tras la salida de Marcelo Moretti y no esquivó el diagnóstico: el club de Boedo está en crisis profunda, con números en rojo y una credibilidad dañada.

Costantino asumió al frente de la Comisión Directiva transitoria luego de imponerse con 35 votos en una elección interna clave. Su mandato se extenderá hasta el 30 de mayo, cuando se realicen las elecciones anticipadas para completar el período interrumpido de la gestión anterior. Pero el escenario que encontró fue mucho más complejo de lo esperado.

“Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado”, reconoció; y de inmediato lanzó una frase que encendió las alarmas: “Había apenas siete millones de pesos en caja”. Con ese panorama, la prioridad fue intentar ordenar lo urgente: sueldos atrasados, aguinaldos y primas impagas.

Según detalló, la deuda con el plantel profesional alcanza entre dos y tres meses en algunos casos y San Lorenzo acumula actualmente 14 inhibiciones que le impiden operar con normalidad en el mercado de pases. “Estamos haciendo una ingeniería económica para poder ir pagando todo. Hay un equipo trabajando en lo económico y otro en lo jurídico”, explicó.

El nuevo presidente también buscó marcar diferencias con la gestión saliente y respondió a las declaraciones de Moretti, quien insiste en que fue víctima de un “golpe de Estado”. “Él tiene una condena social. Los que renunciaron fueron personas de su propio bloque”, disparó, y utilizó una metáfora que resonó fuerte en Boedo: “Este Fiat 600 te lleva tranquilo; con el BMW podés chocar a 400 kilómetros por hora”.

En el plano deportivo, Costantino fue claro: no piensa rifar el patrimonio del club para salir del paso. “La idea es pagar las deudas sin hacer la fácil, que es vender un jugador. No quiero andar ofreciendo futbolistas”, afirmó, y descartó además la llegada de inversores externos: “San Lorenzo tiene que recuperar credibilidad, no traer gente que venga a hacer negocios”.

Por último, confirmó que se reunirá con el entrenador Damián Ayude para comenzar a planificar la temporada 2026 y llamó a iniciar una nueva etapa: “Son muchos años de malas gestiones. Tenemos que hacer las cosas con honestidad y tranquilidad. Estoy convencido de que vamos a salir de esta”.