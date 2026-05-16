“Hoy me encanta: llorar, abrazar, decir te amo”: la emotiva reflexión de Lisandro Martínez sobre su vida familiar

Las declaraciones de Lisandro Martínez durante una entrevista íntima y relajada generaron una fuerte repercusión en redes sociales. El defensor de la selección argentina y del Manchester United habló sobre su historia personal, el vínculo con su esposa y cómo cambió su manera de entender las emociones, el amor y la masculinidad.

El futbolista participó del programa “Lo del Pollo Mundial”, conducido por Joaquín Álvarez, un ciclo centrado en entrevistas con jugadores campeones del mundo en Qatar. En ese contexto, el entrerriano de 28 años abrió una faceta poco habitual y se refirió a la importancia que tiene su familia en su vida cotidiana en Manchester, donde reside junto a su esposa Muriel López Benítez y su hija Aurora.

“Ella me enseñó muchas cosas”

Durante la charla, Martínez aseguró que su pareja fue fundamental en su crecimiento personal y emocional. “Creo que es muy importante la familia, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, expresó.

Martínez reconoció que creció en un entorno machista y aprendió nuevas formas de expresar afecto.

El defensor también habló sobre cómo ciertas ideas con las que creció fueron cambiando con el tiempo. “Yo venía de un lado muy machista. Me crie más o menos así y nunca pude desarrollar el lado femenino”, contó. Luego agregó que aprendió a expresarse emocionalmente, a demostrar afecto y a dejar atrás prejuicios vinculados a las emociones.

“Siempre creía que llorar era una debilidad. Y ella me enseñó todas esas cosas que hoy me encantan: llorar, abrazar, decir ‘te amo’, expresarme y dar amor”, señaló el futbolista, quien integra la prelista de 52 futbolistas albiceleste de cara ala Copa Mundial.

El mensaje de su esposa tras la entrevista

Las palabras del jugador rápidamente se viralizaron y generaron repercusiones en redes sociales. Horas más tarde, Muriel López Benítez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde elogió públicamente a Martínez y destacó el proceso personal que atravesó en los últimos años.

El futbolista argentino recibió un emotivo mensaje de su pareja tras viralizarse sus declaraciones personales recientes.

“Sos un gran hombre. Estoy profundamente orgullosa de la persona que te has convertido y también de la persona en la que me has ayudado a convertirme”, escribió. Además, lo definió como “un compañero de vida maravilloso” y “un papá excepcional”.

Conmovida por las declaraciones del futbolista, Muriel también destacó la importancia de que su hija crezca en un entorno emocionalmente saludable. “Admiro profundamente tu capacidad de cuestionarte y volver a aprender. Esta nueva versión tuya le dará a nuestra hija la libertad de vivir el amor desde un lugar sano, seguro y verdaderamente hermoso”, expresó.