El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una entrevista al canal oficial de la Conmebol y aseguró que “el Mundial será difícil, pero no imposible”.

Con la tranquilidad que lo caracteriza y mientras analiza la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo, el técnico defensor del título dijo tenerse mucha fe, aunque repitió un concepto: “Para ganar un Mundial se tienen que dar muchas cosas, no sólo es jugar bien”.

“Argentina cada vez que va a un Mundial quiere llegar a lo máximo. Vamos a intentarlo”, expresó el santafesino que en los próximos días deberá dar los 26 nombres definitivas.

En esa nómina, sin dudas que estará Lionel Messi, el capitán, quien se perfila para vivir su última gran cita en la escena. “Todos quieren verlo jugar. Pensar que no va a jugar mas no te deja tranquilo, pero quiero vivir el momento, no me gustan las añoranzas”.

Lionel Messi rumbo a su sexto mundial con la Selección Argentina.

Y ante la consulta respecto a un eventual escenario con Messi y Diego Maradona en su equipo, Scaloni no dudó: “Por supuesto que hubieran jugado juntos en mi equipo. No pienso en sistemas de juego en base al entrenador, sino a los jugadores. Fueron los mejores del mundo y solos se acomodan. El problema lo tendrían los rivales”, explicó entre sonrisas.

De cara al debut

Scaloni y el resto del cuerpo técnico sigue de cerca lo que sucede con el desenlace de todas las temporadas en los clubes. Ya se instaló al kinesiólogo Luis García en Inglaterra para encabezar la recuperación de Cristian Romero y se esperan novedades.

Más allá que el grueso de los convocados se encuentra prácticamente cerrado, todavía queda espacio para alguna sorpresa de último momento en días donde comienzan a conocerse los jugadores que defenderán la camiseta de otros países como Colombia y Bélgica.

Argentina formará parte del Grupo J junto a Argelia, Austraia y Jordania, teniendo como punto de partida al martes 16 de junio en la ciudad estadounidense de Kansas.