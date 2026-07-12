La Tora Villar quedó envuelta en una nueva polémica mundialista después de hacer una confesión íntima sobre los jugadores de la Selección Argentina. En plena previa del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la conductora habló sin filtros sobre el plantel y su respuesta rápidamente generó sorpresa, bromas y comentarios picantes en redes sociales.

La charla se dio durante una entrevista con el streamer e influencer Elwandi, quien quiso llevar la conversación a un terreno más personal. En medio del clima de expectativa por el partido, le preguntó cuál de los futbolistas argentinos le parecía más atractivo, pero la ex Gran Hermano evitó quedarse con un solo nombre.

Sin dudar demasiado, La Tora respondió con una frase que encendió la conversación: "No, todos. Yo creo que todos, todos tienen su algo. Todos tienen esa cosa turra que es hermosa". Su comentario provocó una reacción inmediata porque no apuntó a un jugador puntual, sino a una actitud general que, según ella, comparten los integrantes del plantel.

La sorpresa de Elwandi fue evidente. El influencer esperaba que la conductora mencionara a alguno de los futbolistas más señalados por los fanáticos y por eso le retrucó: "Yo pensaba que me ibas a decir Paredes, no sé". Sin embargo, lejos de corregirse o bajar el tono, ella decidió sostener su postura.

Con una sonrisa y en el mismo clima distendido, Lucila "La Tora" Villar volvió a insistir en que no tiene un favorito dentro de la Selección Argentina. "No, es que no tengo un favorito. Creo que todos tienen su algo y que todos hacen que estén... todos están buenos", remató, dejando todavía más claro el sentido de su confesión.

El video no tardó en circular en X y otras plataformas, donde muchos usuarios tomaron sus palabras con humor. Algunos celebraron su espontaneidad, mientras otros fueron directo al costado más polémico de la frase y bromearon con la reacción que podrían tener las esposas y parejas de los futbolistas al escuchar semejante elogio colectivo.

Así, La Tora Villar volvió a instalarse en la conversación pública sin hablar estrictamente del partido. A horas de un cruce decisivo para la Selección Argentina, una pregunta liviana terminó convertida en tema de debate, mezclando fútbol, farándula, tensión y esa clase de comentarios que las redes transforman en tendencia en cuestión de minutos.