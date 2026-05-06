En medio de un panorama cargado tras la caída ante Barcelona SC en Guayaquil, Boca encontró un respiro donde más lo necesitaba: el arco. Leandro Brey, que había dejado el campo en camilla y con evidentes gestos de dolor, finalmente no presenta lesión y mantiene viva la ilusión de estar ante Huracán en el arranque de los playoffs del Torneo Apertura.

El impacto fue fuerte. A los 22 minutos del primer tiempo, el joven arquero de 23 años tuvo que ser reemplazado tras un duro golpe en la zona de la ingle en un partido marcado por la fricción, la lluvia y las expulsiones. La imagen encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico y también en un plantel que ya viene golpeado en ese puesto.

Sin embargo, ya en Buenos Aires y luego de los estudios médicos realizados este martes, llegó la noticia que cambió el clima puertas adentro: Brey no sufrió ninguna lesión muscular. El diagnóstico confirmó que se trató de un traumatismo que derivó en una contractura importante, suficiente para sacarlo del partido pero no para marginarlo de lo que viene.

La tranquilidad no es total, pero sí significativa. En Boca saben que se juegan mucho en los próximos días: el cruce ante Huracán por los octavos de final y la definición del grupo en la Copa Libertadores. En ese contexto, perder a Brey hubiese sido un golpe difícil de absorber, sobre todo tras la baja de Agustín Marchesín.

Por ahora, el ex Los Andes sigue en evaluación. Su presencia ante el Globo dependerá de cómo evolucione en la semana, aunque el optimismo crece con el correr de las horas. Si no llega, Javier García aparece como alternativa, tal como ocurrió en Ecuador.