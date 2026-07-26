El nombre de Gaspi resonó con fuerza en La Velada del Año 6 y convirtió durante varios minutos al multitudinario evento de boxeo en un espacio de recuerdo. Ibai Llanos encabezó un sensible homenaje al creador de contenido tras su muerte en un accidente aéreo, mientras Michelle, su madre, presenciaba la escena sin poder contener las lágrimas.

Uno de los gestos más conmovedores de la jornada ocurrió cuando la mujer le entregó al streamer español una bata que había pertenecido a su hijo. El regalo, cargado de un profundo significado familiar, estuvo acompañado por una reflexión destinada especialmente a los miles de jóvenes que colmaban el estadio y seguían la transmisión.

Antes de recibirla, el organizador de La Velada recordó públicamente el vínculo que mantenía con el youtuber y destacó sus cualidades humanas y profesionales. "Hace unas semanas nos dejó Gaspi, que fue aparte de un amigo personal y gran creador de contenido, una persona maravillosa y con un talento impresionante", expresó Ibai Llanos desde el centro del escenario.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata en las tribunas. Los asistentes se pusieron de pie y comenzaron a corear el nombre de Gaspi, una demostración de cariño que quebró por completo a Michelle. Entre lágrimas, la madre del joven contempló cómo la comunidad que acompañaba a su hijo transformaba el dolor por su ausencia en una ovación colectiva.

Con la bata en sus manos, la mujer explicó el mensaje que llevaba escrito y resignificó aquella frase frente al público: "Qué lindo que estén todos estos jóvenes reunidos y este espectáculo hermoso. Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo y quería dejártela. Dice: 'dan y que no te den', y a mí me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que, si te dan, te den este cariño. Esta amistad que ustedes dan todos los días. Que se cuiden entre ustedes, que respeten a sus papás y a sus mamás".

La tragedia que terminó con la vida del creador de contenido ocurrió el 14 de junio de 2026 en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y el accidente dejó seis víctimas fatales. Junto con Gaspi viajaban el cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree, quienes tampoco sobrevivieron.

Lejos de limitar su intervención al agradecimiento, Michelle dejó un pedido relacionado con el espíritu que deseaba transmitir a los seguidores de su hijo. "Que devuelvan el amor, no a las piñas y patadas, este amor que nos están dando a nosotros como familia", manifestó. El reconocimiento terminó con la proyección de un video dedicado al joven, mientras la emoción volvía a apoderarse del estadio y su recuerdo unía a todos los presentes.