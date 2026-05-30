Las versiones sobre un posible interés del Barcelona por Julián Álvarez generaron revuelo en el fútbol español durante los últimos días. Sin embargo, lejos de alimentar la especulación, el Atlético de Madrid eligió una estrategia completamente diferente para responder: una serie de publicaciones cargadas de ironía que rápidamente se volvieron virales.

A través de sus redes oficiales, la institución dirigida por Diego Simeone dejó en claro que no tiene ninguna intención de desprenderse de una de sus máximas figuras. El primer mensaje simuló una propuesta formal enviada al conjunto catalán por el joven fenómeno Lamine Yamal, aunque las condiciones eran tan absurdas que el tono humorístico quedó en evidencia desde el inicio.

La falsa oferta incluía cuatro entradas para un recital de Bad Bunny, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de semillas de girasol. Con esa publicación, el club madrileño buscó ridiculizar los rumores que hablaban de una posible salida de Julián Álvarez, quien se convirtió en una pieza fundamental del equipo desde su llegada.

El Atlético de Madrid chicaneó al Barcelona

Pero la broma no terminó allí. Horas después, el Atlético de Madrid volvió a la carga con una nueva publicación apuntando a otro referente del Barcelona. Esta vez el protagonista fue Pedri, en una imagen creada con inteligencia artificial que simulaba una nueva negociación entre ambas instituciones.

En ese segundo montaje, el club aseguró entre risas que ya no contaba con entradas para el concierto previsto inicialmente y que, para mejorar la propuesta, ofrecía seis tickets para otra fecha. El mensaje volvió a generar miles de reacciones y comentarios entre los hinchas de ambos equipos.

La tercera parte del particular intercambio tuvo como destinatario al brasileño Raphinha. Utilizando el famoso formato “HERE WE GO”, popularizado por el periodista Fabrizio Romano, los responsables de comunicación del club presentaron una propuesta todavía más extravagante.

El Atlético de Madrid chicaneó al Barcelona

“Nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana”, escribieron, agregando que el jugador llegaría cedido por una temporada mientras ellos entregarían a “Tom Ford y Smith” sin opción de compra. La publicación terminó de consolidar la campaña humorística que se expandió rápidamente por todo internet.

Finalmente, el Atlético de Madrid aprovechó el episodio para dejar una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial y la desinformación. En una historia publicada en Instagram, advirtieron: “Recuerden, nos tomó solo cinco minutos crear este engaño. Vivimos en una época en la que la realidad puede ser alterada. No crean todo lo que ven, especialmente si está relacionado con el Barça”. Así, además de defender la continuidad de Julián Álvarez, el club transformó un rumor de mercado en una ingeniosa lección digital.