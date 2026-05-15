Julián Álvarez volvió a generar una escena de enorme ternura fuera de la cancha. Esta vez, el futbolista del Atlético de Madrid recibió a Gael, un joven barbero de 14 años cuya historia se había viralizado por un deseo muy concreto: poder cortarle el pelo a su ídolo.

La historia empezó a moverse en redes cuando el testimonio de Gael llegó a miles de usuarios. Su manera de hablar, su ilusión y la claridad con la que contaba ese objetivo hicieron que el video empezara a compartirse hasta llegar al entorno del jugador. Lo que parecía una fantasía difícil de alcanzar empezó a tomar forma real.

El primer contacto había dejado abierta la posibilidad de un encuentro cuando Julián Álvarez estuviera en la Argentina, pero el plan terminó teniendo un destino todavía más inesperado. Gael viajó a España junto a su familia y pudo encontrarse con el delantero en Madrid, donde finalmente preparó sus herramientas y le hizo el corte.

El momento fue contado en redes por Nachano, el influencer que había registrado la primera historia del adolescente y acompañó el proceso hasta el final. “El sueño de Gael se hizo real. 23 días. Un objetivo imposible. Y un viaje que jamás vamos a olvidar”, escribió, al compartir las imágenes del encuentro.

La escena mostró al joven barbero concentrado, emocionado y con la felicidad de estar frente a alguien que admiraba desde lejos. A su lado, Julián Álvarez se prestó al momento con naturalidad, mientras la familia de Gael vivía cada segundo con una mezcla de nervios, orgullo y alegría difícil de disimular.

El posteo también dejó otra frase que resumió el impacto emocional del viaje. “Gael pudo cortarle el pelo a Julián Álvarez en España. La reacción de Gael y su familia nos destruyó emocionalmente”, expresaron, junto al video que rápidamente empezó a circular entre fanáticos de la Selección argentina y seguidores del futbolista.

Además del corte, el encuentro tuvo un regalo especial. El delantero le entregó una camiseta del Atlético de Madrid autografiada, un recuerdo que terminó de coronar una experiencia que Gael difícilmente olvide. Entre comentarios de emoción y felicitaciones, el gesto dejó una imagen simple pero potente: un sueño adolescente cruzó el océano y encontró respuesta del otro lado.