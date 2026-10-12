La sonrisa de Daniel Osvaldo desde una cama de hospital volvió a poner su recuperación en primer plano. El exfutbolista compartió una imagen mientras sigue internado después de una infección pulmonar grave y mostró quién lo acompaña durante esta etapa, en la que todavía debe completar controles antes de recibir el alta.

Su evolución permitió el pase de terapia intensiva a intermedia, aunque continúa bajo seguimiento médico en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande. Los especialistas mantienen los estudios para descartar que otro factor haya influido en el origen o el avance del cuadro, que comprometió especialmente su pulmón derecho.

La primera foto de Daniel Osvaldo en el hospital.

En la foto, su padre, Raúl, aparece a su lado con un buzo de la Roma, el club italiano en el que jugó el exdelantero. “Daddy Romano”, escribió Daniel Osvaldo para acompañar esa escena. La publicación formó parte de una serie de historias que subió a Instagram durante su permanencia en el centro de salud.

Al comienzo de la internación, el entorno del músico había difundido un comunicado para explicar qué ocurría. “Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, precisaron.

Aquel mensaje también buscaba responder a las versiones sobre las condiciones en las que había llegado al hospital. “Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito”, señalaron sus familiares.

Qué contó Daniel Osvaldo sobre el origen de la infección

Más tarde, Daniel Osvaldo contó en una entrevista que el punto de partida había sido una caries sin tratar que terminó infectándose. Según relató, la infección alcanzó el pulmón derecho y llegó a comprometer su vida. También contó que los médicos le explicaron que su condición física, producto de sus años de actividad deportiva, ayudó a su organismo a afrontar el cuadro.

Durante la hospitalización le extrajeron la muela afectada y, según su relato, después de ese procedimiento empezó a evolucionar favorablemente. El músico explicó además que había enfrentado la enfermedad con las defensas bajas. El alta dependerá de que la recuperación se sostenga y pueda completar los controles que siguen realizando los profesionales.