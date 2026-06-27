AS Roma construirá un nuevo estadio de 1.566 millones en Pietralata

La franquicia italiana AS Roma construirá su nuevo estadio por 1.566 millones de dólares en Pietralata, barrio histórico al este de la ciudad, con una capacidad aproximada para 60.000 espectadores, aforo inferior al de su hogar actual, el Estadio Olímpico.
Se estima que la obra comience a principios de 2027 y que esté terminado para 2031. La base económica del proyecto es un préstamo bancario de cerca de 700 millones de dólares con un plazo de cuatro años (lo que durará la construcción), que luego se refinanciará con un bono de proyecto por la misma cantidad. Ambos montos se suman al capital propio del club, que es de unos 659 millones de dólares.