Iñaki Basiloff se coronó campeón en el Mundial de Singapur

Iñaki Basiloff sigue agrandando su gran historia dentro de la Natación, el nadador neuquino se quedó con la medalla de oro en los 200 mts combinados en el mundial de Para natación que se está disputando en Singapur.

El medallista paraolímpico volvió a dominar la prueba en la que se colgó la medalla en los Juegos de París. En esta oportunidad hizo un registro de 2 minutos, 30 segundo 65/100, por debajo de los 2.29:81 hechos en los JJOO, quedando por delante del sudafricano Chistian Sadie, quien hizo 2.34: 03, y Aleksei Caniuk 2.41.66.

Ahora el nadador provincial, tres veces elegido como el deportista del año, se presentará en los 400 mts libres, prueba que supo ser una de las especialidades, y que también consiguió una medalla en los Juegos Paraolímpicos (Bronce). La presentación será en la madrigada del lunes, segundo día de competencia.

El seleccionado argentino de natación se presentó a la gran cita con 6 nadadores. Además de Basiloff, dicen presente Nadia Báez, Nicolás Rivero, Elizabeth Noriega, Germán Arévalo, y Analuz Pellitero. El cuerpo técnico que acompaña al equipo está compuesto por Fernanda Ten (DTN Nacional), Jorge García, Edith Arraspide y Fernando Mihovich.