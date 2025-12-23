Se entregaron los Premios Olimpia 2025, estatuilla que condecora a los mejores deportistas de la temporada en las diferentes disciplinas. Iñaki Basiloff se quedó con el galardón en la categoría Paralímpico por tercera vez en su carrera.

EL neuquino cerró otro gran año en el plano internacional y volvió a demostrar por qué es uno de los deportistas más destacados del deporte nacional. Por tercera vez el nadador provincial logra el máximo reconocimiento que entrega el círculo de periodistas argentinos.

Iñaki, quien en el 2024 se había consagrado campeón Paralímpico, en esta temporada reafirmó sus logros, consiguiendo la medalla de oro en los 200mts combinados en el mundial de Natación que se realizó en Singapur, haciendo un registro de 2.30: 65/100. Posteriormente logró también en la gran cita, la plateada en los 400 libres.

El 2025 había iniciado de la mejor forma para el medallista Paralímpico, ya que en Italia también fue oro en los 200 medley, por la primera fecha de la serie mundial de Para natación.

Para esta edición de los Olimpia, el nadador compartió terna Paralímpicos con Mariela Delgado, Ciclista de Misiones, y Brian Impellizeri, atleta rosarino que se destaca en Salto en largo; logrando repetir lo hecho en el 2022, y 2024.