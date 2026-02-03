El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, llevó adelante durante 2025 el programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento, que alcanzó a un total de 42 deportistas neuquinos y neuquinas de distintas disciplinas. La iniciativa forma parte del Plan Provincial Integral de Actividad Física, Deporte y Recreación que se lleva adelante a través de la secretaría de Deportes, y contempla un aporte económico destinado a facilitar la continuidad de entrenamientos y la participación en competencias oficiales, además de asistencia técnica y médica, brindando un acompañamiento integral para optimizar el rendimiento deportivo.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia del programa y señaló que “la Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento es una herramienta clave para acompañar a nuestros deportistas en cada etapa de su desarrollo, garantizando igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”. Remarcó además que “desde el Gobierno de la Provincia, y siguiendo los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa, trabajamos para fortalecer el deporte federado y de alto rendimiento, entendiendo que invertir en deporte es invertir en salud, inclusión y futuro”.

La palista de San Martín de los Andes, Nadia Riquelme, consideró que “siempre las becas de provincia han sido favorables, llegan justo en un momento en el que estamos preparando alguna competencia o la compra de equipamiento que generalmente es costosa”. Además, destacó que “el aporte es buenísimo, siempre se lo repito a la gente de Deportes que esto es una gran ayuda y un gran acompañamiento para los deportistas”.

Sobre el programa

Las becas están orientadas a deportistas que se desempeñan en el ámbito federado y de alto rendimiento, con representación provincial, nacional e internacional, y abarcan disciplinas como atletismo, natación, taekwondo, judo, gimnasia artística, canotaje slalom, beach handball, handball indoor, patín carrera, tiro con arco, rugby, levantamiento olímpico de pesas, BMX freestyle, hockey y bádminton, entre otras.

El programa se estructura en distintas categorías -olímpica y/o panamericana, sudamericana y/o mundial y proyección deportiva- y toma como referencia el desarrollo deportivo en las siete regiones de la provincia, con el objetivo de garantizar una política pública federal e inclusiva.

Además del acompañamiento económico, la Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento promueve una formación integral de las y los deportistas, fomentando valores, hábitos saludables y la búsqueda de la excelencia deportiva, como pilares para el crecimiento personal y competitivo.

De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte neuquino, consolidando herramientas que permiten potenciar el talento local y acompañar las trayectorias deportivas en todas las etapas de desarrollo.