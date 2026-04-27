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APOYO ECONÓMICO

56 deportistas neuquinos se sumaron al plan de becas mensuales del Gobierno provincial

Se trata de deportistas que representan al país en competencias internacionales. Habrá un incentivo económico para quienes alcancen podios.

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 13:35
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El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto

El Gobierno de Neuquén llevó adelante un acto en el centro de convenciones Domuyo de la Isla 132 de la Capital para presentar el Plan de Becas Deportivas, que contempla un apoyo económico para deportistas neuquinos que representan al país en competencias internacionales.

“56 deportistas neuquinos, que representan al país en competencias internacionales, ya forman parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo. Son becas mensuales durante todo el año, compatibles con las Becas Gregorio Álvarez, y se complementan con acompañamiento profesional permanente”, expresó el gobernador Rolando Figueroa en su cuenta de X.

Además comentó: “Impulsamos un cambio para avanzar hacia un desarrollo integral del deporte en la Provincia. Además, vamos a reconocer con un incentivo económico a quienes alcancen podios en competencias nacionales e internacionales. Porque nuestros deportistas son un espejo para la juventud, y merecen nuestro reconocimiento”.
 

 

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