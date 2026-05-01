La fecha 8 del Oficial de la Liga de Fútbol de Neuquén tendrá aroma a clásico. El domingo 16hs, se juga una nueva edición del gran duelo entre Alianza y Petrolero en el Pedro Ducas de Cutral Co, donde además de la rivalidad, se pone en juego la cima del campeonato.

Uno de los partidos más esperados, con un condimento adicional; Alianza es el líder del torneo con 16 puntos, dos más que su perseguidor, Petrolero Argentino. Serán 90´donde la Comarca se paraliza como cada año.

Alianza es el actual campeón del fútbol neuquino, y en la presente edición busca su bicampeonato. El equipo del “Pulpo” Lencina es líder y con un sólido andar en las primeras 7 fechas de la competencia.

“Estamos teniendo un lindo presente, formamos un grupo sólido y eso ayuda mucho” dijo Alejandro Díaz, delantero de Alianza, agregando además que “El clásico es un partido aparte, todo jugador quiere jugarlo. Nosotros trabamos bien y trataremos de que el domingo fluya el juego que nos caracteriza”.

En la vereda del frente está Petrolero, segundo en la tabla y con un equipo competitivo de cara a un año donde tendrá el clasificatorio Patagónica buscando la plaza al Regional Amateur, el “Matador” buscará dar el golpe y arrebatarle la punta a su clásico rival.

“Es un partido especial, lindo para el hincha. EL grupo está fuerte y estamos con muchas ganas de que el partido sea para nosotros” dijo Franco Reyes, jugador de Petrolero quien agregó que “No es casualidad de que Petro esté arriba, se está haciendo un buen esfuerzo tanto jugadores como dirigentes. Vamos partido a partido, y esperamos seguir sumando”

El fin de semana también tendrá otro de los clásicos importantes, el domingo 16hs en el Predio Deportivo La Chacra, Independiente recibirá a Pacífico, duelo capitalino por excelencia, con la necesidad de sumar para ambos.