Alexis Mac Allister reapareció después del Mundial 2026 con una imagen totalmente renovada que sorprendió a los fanáticos. El mediocampista de la Selección Argentina se mostró completamente rapado durante su llegada a La Pampa, donde varias personas lo reconocieron y registraron el inesperado cambio de look.

El nuevo estilo quedó expuesto cuando el futbolista fue interceptado por un grupo de simpatizantes en el aeropuerto. Aunque buscaba comenzar un período de descanso lejos de la exigencia deportiva, aceptó detenerse para conversar, posar en distintas fotografías y firmar autógrafos. Su actitud cercana permitió que el momento quedara registrado desde distintos ángulos.

Las imágenes de Alexis Mac Allister no tardaron en trasladarse desde la terminal aérea hasta las redes sociales. Allí, el pelo rapado se convirtió en el detalle más comentado de su regreso, ya que representó una modificación importante respecto de la estética que había lucido durante la competencia disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Detrás de esta reaparición también se encuentra la decisión del jugador de aprovechar sus días libres junto a sus seres queridos. La Pampa mantiene un significado especial para su familia y fue el destino elegido para bajar el ritmo después de varias semanas concentrado con la Selección Argentina, entrenando y afrontando los compromisos del máximo torneo internacional.

La predisposición de Alexis Mac Allister también llamó la atención entre quienes se acercaron a saludarlo. El mediocampista no intentó escapar del reconocimiento público y se mostró sonriente durante el encuentro improvisado, pese a encontrarse fuera de una actividad oficial. Esa combinación entre cercanía y transformación física impulsó la rápida viralización de las postales.

Las imágenes también despertaron rumores sobre el motivo detrás de la transformación. Algunos usuarios especularon con que Alexis Mac Allister podría haberse rapado por el comienzo de un tratamiento capilar para mejorar su cabellera. Sin embargo, el futbolista no confirmó esa versión ni explicó públicamente las razones de su nuevo look.