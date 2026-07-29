Luego de la intensa participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico aprovechó el receso para desconectarse junto a su esposa, Caro Calvagni. Tras la histórica campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el defensor viajó a Grecia, donde ambos disfrutan de unas vacaciones rodeados de paisajes paradisíacos y playas de aguas cristalinas.

Si bien ninguno de los dos reveló con precisión el lugar elegido, Tagliafico publicó un carrusel de imágenes acompañado únicamente por la bandera de Grecia, lo que alimentó las especulaciones de sus seguidores. Distintas versiones indican que la pareja estaría hospedada en un exclusivo complejo de la isla de Zakynthos (Zante), uno de los destinos más elegidos del verano europeo.

La influencer fitness Caro Calvagni también mostró parte de la escapada a través de sus redes sociales. Aunque compartió diferentes postales y videos del viaje, evitó brindar detalles sobre la ubicación exacta. La estrategia de mantener cierta privacidad no impidió que las imágenes despertaran miles de reacciones y comentarios entre los fanáticos de la pareja.

Las lujosas vacaciones de Tagliafico y su pareja

Antes de confirmar indirectamente que estaban en territorio griego, el futbolista ya había publicado otras fotografías de sus vacaciones sin revelar el destino. Entre esas imágenes hubo un detalle que llamó especialmente la atención: un guiño a Lionel Messi reflejado en el termo que llevaba consigo. En aquel momento, ambos habían acompañado la publicación con la frase: "La mejor manera de recargar energías".

Tras la derrota frente a España en la final del Mundial, Nicolás Tagliafico compartió un emotivo mensaje para expresar sus sensaciones. "Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial", escribió el lateral en sus redes sociales.

Las lujosas vacaciones de Tagliafico y su pareja

Por su parte, Caro Calvagni también dedicó unas palabras de apoyo a su marido después del subcampeonato. "Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Sos la persona más profesional y laburadora que conocí en mi vida. Te amo con locura", expresó la influencer, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos.

Mientras disfruta de este descanso, el futuro deportivo de Nicolás Tagliafico continúa siendo tema de análisis en Europa. El defensor mantiene contrato con el Olympique de Lyon, aunque distintos medios franceses e ingleses aseguran que podría cambiar de club durante este mercado de pases. Incluso surgió el interés del Nottingham Forest, que lo tendría entre sus principales opciones para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.

Las lujosas vacaciones de Tagliafico y su pareja