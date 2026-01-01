El regreso de Neymar al Santos FC fue una de las máximas sorpresa en 2025, un ciclo donde las lesiones no lograron impedir el regreso del astro brasileño a la actividad rumbo a una heróica salvación del descenso.

En vísperas del año nuevo, el Peixe inició la cuenta regresiva y anticipó el inminente anuncio: Neymar renovó su contrato y seguirá ligado al club de sus amores hasta diciembre del 2026, con la mira puesta en gritar campeón de la Copa Sudamericana y ser parte de la lista de convocados de Brasil para el Mundial.

Luego de varias semanas de especulación, fue el propio club paulista quien publicó un video donde tacha la fecha del 10 de junio y marca el 31 de diciembre del 2026, manera de indicar que finalmente el ex-Barcelona y PSG finalmente renovará por un año y no por seis meses, como se especulaba en un principio.

Mi corazón siempre es de Santos. Siempre voy a poner a Santos en primer lugar... Veremos qué es lo mejor para todos", aseguró el propio Ney luego de la agónica salvación en la última fecha del Brasileirao.

Actualmente Ney se encuentra en vías de recuperación de la operación en su rodilla izquierda, la cual forzó en las últimas semanas de competencia para asegurar la permanencia de Santos en la máxima categoría del fútbol brasileño. "Voy a olvidarme del fútbol durante los próximos 10 días y después me voy a operar la rodilla. Les pedí a los médicos que me esperaran durante estos últimos partidos. Y después, tengo una última misión: la Copa del Mundo", dijo tras la goleada 3-0 a Cruzeiro con la que logró salvar a su club y meterle en la próxima Copa Sudamericana.

Neymar jugará Copa Sudamericana y podría jugar ante varios equipos argentinos

El objetivo primario en la mente de Neymar es volver a ser parte de la Selección de Brasil y disputar su cuarto Mundial en búsqueda de su primera coronación, aunque para eso deberá convencer a un Carlo Ancelotti que ha sido tajante al remarcar que la feroz competencia interna y que solo convocará a quienes estén en plenitud: “Hay muchos jugadores muy buenos, pero necesito elegir a quienes estén al 100%. No es solo Neymar; podría ser también Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%”.

El técnico profundizó su postura con otra advertencia: “Si hablamos de Neymar, también debemos hablar de los demás. Debemos pensar en Brasil, con Neymar o sin Neymar... Si Neymar merece estar y está mejor que los demás, irá al Mundial. No le debo nada a nadie”, planteó.