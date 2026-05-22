Desde las 20hs en el Coloso Marcelo Bielsa, cancha de Newell´s Old Boys de Rosario, Independiente y Unión jugarán los 16avos de final de la Copa Argentina. Lejos de lograr llegar a la final del Apertura, ambos elencos buscarán cerrar de la mejor manera la primera mitad de la temporada.

Cómo llegan Independiente y Unión al partido de esta noche por Copa Argentina

El rojo de Quinteros no cumplió las expectativas previas que se tenía en el inicio de la temporada. Si bien ganó el clásico ante Racing con gol de Ávalos; clasificó de forma ajustada a los octavos de final, donde cayó ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En 32avos de la actual competencia, dejó en el camino a Atenas de Rio cuarto por 4-2.

Ávalos está en la prelista de Paraguay de cara al Mundial

A lo largo de las ediciones de la Copa Argentina, el rojo nunca llegó a pasar los 4tos de final, siendo una de las materias pendientes. Para este juego, Quinteros pondrá el 11 ideal, donde algunos jugadores, como el caso de Gabriel Ávalos, se juegan su lugar en el próximo mundial representando a Paraguay.

Por el lado de Unión, el “Tatenque” dio el golpe en los octavos eliminado como visitante a Independiente Rivadavia en Mendoza, pero ronda siguiente cayó ante el hoy finalista Belgrano de Córdoba. En la instancia previa de Copa, eliminó a Agropecuario por 2-0.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue un partidazo, en Avellaneda igualaron 4-4, en un juego donde el Rojo levantó un partido que tenía casi perdido.

Tarragona, el hombre gol de Unión

Probables Formaciones

Unión:

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiiano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido Independiente vs Unión por Copa Argentina

Hora: 20.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)