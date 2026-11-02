En un encuentro importante para sus aspiraciones, Independiente empata 1-1 con Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Rojo empezó perdiendo por el tanto de Leandro Fernández y restableció la igualdad por Maximiliano Meza, de penal. Los de Avellaneda necesitan un triunfo para quedar a un paso de la clasificación a los playoffs ante un Halcón de buen presente y ya metido en la próxima instancia, pero que pretende ganar para meterse en puestos de Copa Sudamericana. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Defensa 1-1 Independiente, los goles

En un duelo donde los goles llegaron sobre el final de la primera etapa, el Halcón se puso arriba con una buena acción colectiva. César Pérez ganó la pelota por derecha y se estiró para puntéarsela en el momento justo a David Barbona, que se la sirvió en el punto del penal a un Leandro Fernández que no perdonó.

No obstante, apenas cinco minutos después Independiente encontró una jugada que lo devolvió al partido. Pérez llegó tarde a una pelota dividida contra Meza y lo derribó. El árbitro Sebastián Martínez Beligoy sancionó la falta afuera del área, pero después de una revisión en el VAR corrigió su decisión y dio la pena máxima que el propio Meza intercambió por el tanto de la igualdad.

Borgogno y dos grandes atajadas

En la segunda parte, Independiente estuvo muy cerca del segundo, pero el arquero de Defensa y Justicia se interpuso con dos muy buenas intervenciones. Un remate desde lejos de Facundo Cruz se desvió en el camino y la pelota le quedó a Meza, quien sacó un disparo fortísimo a quemarropa que Matías Borgogno alcanzó a atajar poniendo las manos justo a tiempo.

Más adelante, el veterano arquero local volvió a meter una mano salvadora para evitar la caída de su arco. Después de un córner que la última línea de Defensa no pudo despejar, Chimy Ávila capturó el rebote y sacó un derechazo de primera que Borgogno tocó con los dedos y, ayudado por el travesaño, evitó el 1-2 del Halcón.

Mele sostuvo el empate

El arquero de Independiente apareció en toda su dimensión cerca del descanso para evitar una segunda caída de su arco. Primero, despejó un disparo lejano de Barbona, mientras que minutos más tarde metió una doble atajada en cuestión de segundos ante Jeremías Lucco. En primera instancia, el juvenil probó de lejos y se encontró con las manos de un Mele que luego, tras un lateral al área que le quedó al ex Belgrano, le tapó el tiro con el pie.

Formaciones

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Josías Palais, Ezequiel “Chimy” Ávila. DT: Jadson Viera.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

TV: TNT Sports.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

El conjunto de Avellaneda llega después de perder 1-0 ante Boca sobre el final y necesita cortar una racha adversa de cuatro sin ganar. Actualmente marcha octavo en su zona, con 19 puntos, por lo que un triunfo en Florencio Varela lo dejaría prácticamente adentro de cara a la última fecha. Además, Independiente contará con el acompañamiento de alrededor de 2.500 hinchas visitantes en el Tito Tomaghello.

Con respecto al posible equipo, Jadson Viera debe realizar un cambio obligado en el mediocampo: Facundo Cruz, de 20 años y capitán de la Reserva, se perfila para ocupar el lugar de Iván Marcone, suspendido por acumulación de amarillas. Además, está la duda de quién ocupará el lateral izquierdo, si se mantiene Nahuel Benegas o si Facundo Zabala vuelve a la titularidad.

Iván Marcone no estará ante Defensa y Justicia por suspensión.

Del otro lado, Defensa y Justicia atraviesa un presente más favorable: viene de vencer 2-1 a Talleres en Córdoba y ya aseguró su clasificación a los octavos de final. El equipo de Julio Vaccari suma 27 unidades y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones. Las formaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente.