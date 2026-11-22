La Liga Femenina de Básquet entra en su etapa de definición en su fase regular, y la Conferencia Sur tendrá hoy el gran duelo entre Independiente de Neuquén recibiendo a Boca Juniors, desde las 19.30 hs. en La Caldera.

Hace poco menos de un mes, las rojitas dieron el gran golpe en La Bombonerita y se trajeron el triunfo ante uno de los equipos candidatos. Con sed de revancha, y sabiendo que está en juego el liderazgo de la Conferencia, Boca viene con la clara intención de tomarse revancha.

Independiente vive un momento de gracia en la Conferencia Sur, con cuatro victorias consecutivas que lo catapultaron a la cima de la tabla de posiciones, con 7-1 como marca. La escuadra de Gabriel Del Égido depende de sí misma para quedarse con el primer puesto y la localía en los cuadrangulares semifinales, pero para eso debe vencer a un duro oponente como lo es Boca. Ayer dio cuenta de Vélez en gran forma por 79-62, con 21 puntos, 11 rebotes y 34 de valoración de Jacqueline Soto.

Boca inició su gira por Neuquén con un contundente triunfo ante El Biguá por 80-51, en el que cinco jugadoras del equipo dirigido por Gabriel Fernández alcanzaron el doble dígito de puntos. Candela Gentinetta fue la más destacada con 16 puntos, 14 rebotes y 26 de valoración, seguida por Melina Niz, con 12 tantos y 3 rebotes. El Xeneize debe ganar para recuperar la punta de la Conferencia Sur, actualmente en manos de su rival.

Biguá busca su segunda victoria como local en el torneo

Biguá recibe a Vélez con la necesidad de sumar

Una hora más tarde, desde las 20.30hs, El Biguá se vuelve a presentar en El Nido con el único objetivo de volver a la victoria, en una temporada que las tiene como colista con racha de 1-7.

Por el lado de Vélez, tras caer ante Independiente, buscará volver al triunfo que las mantenga entre las mejores 4 y en zona de clasificación.