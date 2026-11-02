Independiente visitará a Defensa y Justicia este lunes desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Rojo llega con cuatro partidos sin victorias y va por un triunfo para quedar a un paso de la clasificación a los playoffs ante un Halcón de buen presente y ya metido en la próxima instancia, pero que necesita ganar para meterse en puestos de Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El conjunto de Avellaneda llega después de perder 1-0 ante Boca sobre el final y necesita cortar una racha adversa de cuatro sin ganar. Actualmente marcha octavo en su zona, con 19 puntos, por lo que un triunfo en Florencio Varela lo dejaría prácticamente adentro de cara a la última fecha. Además, Independiente contará con el acompañamiento de alrededor de 2.500 hinchas visitantes en el Tito Tomaghello.

Con respecto al posible equipo, Jadson Viera debe realizar un cambio obligado en el mediocampo: Facundo Cruz, de 20 años y capitán de la Reserva, se perfila para ocupar el lugar de Iván Marcone, suspendido por acumulación de amarillas. Además, está la duda de quién ocupará el lateral izquierdo, si se mantiene Nahuel Benegas o si Facundo Zabala vuelve a la titularidad.

Iván Marcone no estará ante Defensa y Justicia por suspensión.

Del otro lado, Defensa y Justicia atraviesa un presente más favorable: viene de vencer 2-1 a Talleres en Córdoba y ya aseguró su clasificación a los octavos de final. El equipo de Julio Vaccari suma 27 unidades y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones. Las formaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Posibles formaciones

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas o Facundo Zabala; David Martínez o Facundo Cruz, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Josías Palais, Ezequiel “Chimy” Ávila. DT: Jadson Viera.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Damián Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez, David Barbona, Juan Gutiérrez; Jeremías Lucco y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

TV: TNT Sports.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.