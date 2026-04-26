Por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ganó 3 a 1 en el Monumental ante Aldosivi de Mar del Plata en el regreso del equipo tras el cimbronazo de la derrota en el Superclásico que le valió el invicto del ciclo de Eduardo Coudet como técnico.

Pasó el 0-1 ante Boca, el polémico penal no cobrado y la primera caida del nuevo entrenador. Ahora, el Millonario debe recuperar no solo el camino de la victoria, sino la aprobación de su gente ante un débil Aldosivi que sólo mira la tabla por la Permencia en primera división.

Con un aliento ensordecedor, el hincha demostró apoyo al equipo que salió con todo a buscar la apertura del marcador y representaba una gran oportunidad para Maximiliano Salas, quien volvió a ser titular, por primer vez en el ciclo del nuevo técnico.

Recién a los 26 minutos llegó la primera peligrosa a favor del dueño de casa. Un tiro de esquina desde la izquierda lanzado por Ian Subriabe le dejó la pelota a Maximiliano Salas en la puerta del área chica. El delantero remato de zurda y le erró al arco. Aldosivi se refugia en su propio campo y por ahora le cierra los caminos a un River que se va desdibujando con el paso del tiempo.

Casi un golazo de mitad de cancha

El ingresado Tomás Fernández estuvo a punto de marcar un gol Monumental ante River. El mediocampista vio al arquero Santiago Beltrán muy adelantado y estuvo a centímetros de soprenderlo con un remate de 50 metros.

Galoppo al rescate

A los 40 minutos, Subiabre presionó y recuperó la pelota en una salida de Aldosivi por intermedio de Rodrigo González. La jugada prosperó en ofensiva y tras el remate de Facundo Colidio que provocó la atajada de Axel Werner, la pelota le rebotó a Giuliano Galoppo que de esta manera encontró la apertura del marcador. La visita reclamó infracción en el comienzo de las acciones, pero el VAR ratificó el gol.

Lo empató Aldosivi

Un cambio de frente desde el fondo de la defensa visitante permitió la llegada de Fernando Román por la derecha. Centro perfecto y Fernández a la carrera que llegó para empujar la pelota al gol que fija el 1 a 1 parcial y eleva la temperatura en el Monumental en el minuto 27 del complemento.

Meza sacudió el travesaño

A la jugada siguiente al gol del empate visitante, el juvenil Juan Cruz Meza sacudió el travesaño con un remate desde afuera del área.

Colidio le devolvió la victoria a River

El dalantero Facundo Colidio apareció a los 37 del complemento para empujar en el segundo palo un centro de arrastrón que Aníbal Moreno soltó desde la derecha del ataque Millonario.

El primer gol de Kendry Páez en la Argentina

Ya en tiempo adicionado al reglamentario, el ecuatoriano Kendry Páez lo definió de manera lujoza tras una contra que encabezó el juvenil Joaquín Freitas. Tras recibir el pase, el refuerzo extranjero de River enganchó para su perfil zurdo y sacó el remate con rosca que se metió en el segundo palo del arquero Werner.

Síntesis

River 3: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi 1: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Felipe Anso, Esteban Rolón; Agustín Palavecino, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 40´Galoppo (R). ST 27' Tomás Fernández (A), 37' Colidio (R), 45+6 Kendry¨Páez (R).

Cambios: PT 25' Tomás Fernández por García (A). ST 15’ Fernando Román por Rodríguez (A) y Alejandro Villarreal por Palavecino (A), 23’ Juan Cruz Meza por Galoppo (R) y Joaquín Freitas por Salas (R), 35’ Lautaro Pereyra por Subiabre (R) y Kendry Páez por Galván (R), 40’ Natanael Guzmán por Anso (A) y Alan Sosa por Rolón (A), 45+6 Lucas Silva por Colidio (R).

La previa

Tras la cictoria de Rosario Central en la noche del viernes, River quedó tercero en el Grupo B, a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia de Mendoza que suma 30 unidades y se estará presentando mañana como local ante Gimnasia de su misma ciudad.

Los compromisos por Copa Sudamericana motivarían el ingreso de algunos nombres alternativos, aunque en defensa defensa podría arriesgarse a Germán Pezzella para acompañar a Lucas Martínez Quarta.

En el ataque, Maximiliano Salas está confirmado por el desgarrado Sebastián Driussi. Entre Kendry Páez y el juvenil Ian Subiabre saldrá uno de los mediocampistas titulares.

Felipe Anso, la nueva aparición del Aldosivi

Aldosivi, por su parte, está penúltimo del grupo con 7 puntos, complicado en la tabla de los promedios y en la anual. Luego del empate de local ante Racing, el Tiburón de Israel Damonte logró volver a sumar en la competencia.

En relación al inicial, se espera que repita la mayoría de los jugadores que plantó el técnico en el Estadio José María Minella hace 7 días, con Felipe Anso, el juvenil que debutó ante La Academia y marcó un gol, lo que llevó a que firmará su primer contrato profesional entre semana.

El historial entre ambos equipos cuenta 11 cotejos, River tiene un claro dominio con 7 triunfos, Aldosivi sumó apenas 1, mientras que los otros 3 terminaron en emmpates.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.