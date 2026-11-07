Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizaron un clásico cargado de tensión y emociones. El Lobo había conseguido ponerse en ventaja, pero la Lepra reaccionó sobre el final y rescató un empate 1-1 que les permitió a los dos asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro tuvo un cierre caliente, con dos expulsiones en apenas un minuto. A los 38 minutos del segundo tiempo, Luciano Cingolani vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Gimnasia con diez jugadores. Instantes después, a los 39, Alfredo Berti recibió la roja directa por una acción antideportiva y también debió abandonar el campo de juego.

Cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del conjunto local, Independiente Rivadavia encontró la igualdad en tiempo de descuento. A los 50 minutos del complemento, Luis Díaz concretó la jugada y marcó el 1-1 definitivo para la Lepra.

De esta manera, el clásico mendocino terminó repartiendo puntos y con una consecuencia importante para ambos: Gimnasia e Independiente Rivadavia se metieron entre los ocho mejores de sus respectivas zonas y seguirán en carrera en la etapa decisiva del campeonato.