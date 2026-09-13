Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro protagonizarán una nueva edición del clásico en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo interzonal promete grandes emociones, ya que ambos conjuntos buscan sumar de a tres para afirmarse en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A y engrosar sus puntos en la Tabla Anual con la mira puesta en las copas internacionales del 2027. El encuentro se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contará con el arbitraje del bahiense Facundo Tello Figueroa.

Independiente, el equipo conducido por Jadson Viera llega fortalecido tras vencer por 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Leonardo Godoy, logrando su segundo triunfo en las últimas tres presentaciones. Con 13 unidades acumuladas en la Zona A, el Rojo necesita hacerse fuerte en Avellaneda para mantenerse dentro de la zona de clasificados a la fase final.

El entrenador brasileño-uruguayo mantiene una sola duda en el once inicial: ratificar a Felipe Tempone o darle el debut como titular al "Chimy" Ávila en la zona ofensiva. Además, la única baja sensible en el plantel es la del juvenil Joel Medina, sufrida por lesión.

San Lorenzo, por su parte, viene de superar 1 a 0 a Talleres de Córdoba y suma 10 puntos, por lo que se ubica décimo en la Zona A. El "Ciclón" tendrá un condimento especial: será el debut de Rubén Darío Insúa en su regreso al banco azulgrana.

El "Gallego" inicia así su tercer ciclo como entrenador del club, luego de sus dos etapas anteriores, en las que dirigió 146 partidos, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas.

El cotejo se emitirá en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Problables Formaciones

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo de Almagro: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora de Inicio: 19:15

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fernando Espinoza.