En Avellaneda, Independiente le gana 1-0 a San Lorenzo en una nueva edición del clásico en el Libertadores de América en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El Rojo pegó de arranque con un tanto de cabeza del juvenil Juan Miguel Arrayago, se puso en ventaja en un duelo de necesitados y se asienta en los puestos de clasificación a los playoffs en lo que es el estreno de Rubén Darío Insúa en su tercer ciclo al frente del Ciclón.

Arrayago y el tanto del Rojo

El central de 17 años apareció en el amanecer del partido para anotar su primer tanto en Primera y poner en ventaja a Independiente. Luego de que el Rojo jugara corto un tiro libre, Santiago Montiel se perfiló para su zurda y puso un centro perfecto para el anticipo ofensivo de cabeza de Arrayago, que decretó el 1-0.

Ávila tuvo el segundo

Un Independiente que fue bastante mejor en la primera mitad volvió a golpear las puertas del gol a partir de un nuevo balón quieto. Otro centro cerrado de Montiel le cayó esta vez a Chimy Ávila, que anticipándose a su marcador metió un cabezazo bombeado que dio justo en la unión del palo y el travesaño del arco de José Devecchi.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fernando Espinoza.

El cotejo se emitirá en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

La previa

Independiente llega tras vencer por 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, su segundo triunfo en las últimas tres presentaciones y que lo dejó en la octava posición con 13 unidades acumuladas en la Zona A. No obstante, el Rojo viene de perder por goleada ante Gimnasia de Mendoza en su última presentación en el Libertadores de América y necesita hacerse fuerte en Avellaneda, donde hace tres partidos que no suma de a tres.

El equipo conducido por Jadson Viera mantiene una sola duda en el once inicial y está entre ratificar a Felipe Tempone o darle el debut como titular al Ezequiel Ávila, uno de los refuerzos que llegó a último momento, como hombre más adelantado de la formación. Además, el que podría hacer su estreno es Iván Morales, otra de las incorporaciones de última hora, que concentra por primera vez.

Por su parte, San Lorenzo viene de superar 1-0 a Talleres de Córdoba como local, con Walter Perazzo como entrenador interino, y suma 10 puntos, por lo que se ubica décimo en la Zona A. En lo que será el debut de Rubén Darío Insúa en su regreso al banco azulgrana, el Gallego modificará la formación para volver a una línea de cinco defensores con la presencia de Guzmán Corujo, que vuelve a concentrar y estará de arranque. Por otra parte, el DT no contará con Gustavo Del Prete, Nicolás Blanco, Gonzalo Abrego, Martín Río y Diego Herazo, todos baja por lesión.