Briatore lanzó una dura crítica contra Argentina y respaldó a Franco Colapinto

En medio de las crecientes versiones sobre el futuro de Franco Colapinto dentro de la estructura de Alpine, Flavio Briatore decidió salir al cruce. Lejos de esquivar la polémica, el experimentado asesor italiano cuestionó con dureza el rol de los medios argentinos y defendió al joven corredor con una vehemencia que recuerda a sus días más combativos en la Fórmula 1.

Durante una entrevista con La Voz del Interior, el hombre fuerte del equipo francés fue terminante ante la consulta sobre la posibilidad de que el pilarense sea reemplazado por el estonio Paul Aron, tal como indicaron algunos portales: “No creo que haya ningún rumor. El equipo está bien con Franco y punto. Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”.

La vuelta de Briatore al entorno de Alpine no fue solo simbólica, Desde que se metió de lleno en las decisiones de la escudería, asumió también el rol de protector de sus apuestas, y Colapinto es una de ellas. En ese marco, disparó contra quienes, desde su perspectiva, alimentan especulaciones sin sustento: “El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos”.

Flavio Briatore, jefe de Alpine, duro con el periodismo argentino

Luego de que le intentaran explicar el origen de los rumores, Briatore tuvo una reacción mucho más enérgica. Cuestionó directamente el tono y el contenido de las publicaciones que, según él, perjudican al joven piloto: “No tienen que preguntarme porque son ustedes los que ponen tanta mierda, de que Franco esto y lo otro; esto depende de ustedes. De hecho, si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

Consciente del impacto de la opinión pública, tanto en la calle como en el internet, Briatore no ahorró calificativos al referirse a esos espacios: “Las redes sociales están llenas de idiotas”. A su vez, insistió en que el entorno mediático debería actuar con mayor responsabilidad para resguardar a una promesa que recién comienza su camino en la Máxima: “Ustedes, que tienen un piloto de Fórmula 1, tienen que protegerlo porque es un chico joven, porque está en un equipo, no es fácil al principio, no es fácil para nadie y, poco a poco, empieza a creer en el coche, empieza a tener más confianza en el auto”.

Consultado sobre una eventual evaluación de rendimiento en el corto plazo, Il Padrino fue tajante. Por más que Alpine haya adelantado que tras el GP de Austria, el próximo 29 de junio, podría haber definiciones, éste cualquier calendario: “Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco”. El respaldo no es menor en una categoría donde los lugares son escasos y hay una presión tan constante como sofocadora.

En una charla con Matías Russo y Motores en Marcha, el empresario italiano destacó la evolución del argentino. “Franco está muy contento porque es el primer fin de semana que tuvo un muy buen viernes y sábado. Podría haber estado dentro del top ten, quedó muy cerca. Se mostró como una persona diferente, más confiado”.

Por otro lado, manifestó que el pilarense “parecía que manejaba con el freno de mano puesto” en las citas previas y reconoció su esfuerzo: “Estuvo en Inglaterra trabajando mucho en el simulador, hablando con los ingenieros. Hizo un súper trabajo y todo el equipo está feliz”.