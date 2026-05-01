El presente de Franco Mastantuono en Real Madrid atraviesa una etapa de adaptación que no está siendo sencilla. El mediocampista, surgido en River Plate, todavía no logró consolidarse en el equipo y su participación viene siendo más limitada de lo esperado. En medio de ese contexto, un episodio fuera de la cancha lo puso en el centro de la escena.

Mientras aguarda definiciones sobre su lugar en el plantel y el futuro del cuerpo técnico, Franco Mastantuono intenta mantenerse enfocado. Sin embargo, las críticas de algunos sectores de la hinchada y la falta de minutos alimentan las dudas sobre su continuidad y evolución en el fútbol europeo.

En un intento por desconectar de la presión, el volante aprovechó un día libre para asistir al Masters 1000 de Madrid. Allí estuvo acompañado por su compañero Jude Bellingham, con quien compartió una jornada distendida viendo tenis de primer nivel.

El encuentro que presenciaron tuvo como protagonistas al número uno del mundo, Jannik Sinner, y al español Rafa Jódar. El italiano se impuso con autoridad en sets corridos, en un partido que parecía ser el plan perfecto para relajarse lejos de la exigencia futbolística.

Pero lo que parecía una salida tranquila cambió por completo al retirarse del predio ubicado en la Caja Mágica. Como suele ocurrir, varios fanáticos se acercaron para pedir fotos y autógrafos, generando un clima típico de cercanía con los deportistas.

Fue en ese contexto cuando se produjo la situación que desató la polémica. Entre los presentes, un hincha lanzó con picardía la frase “Aguante Boca”, en clara alusión a Boca Juniors, clásico rival del club que formó a Franco Mastantuono.

La reacción del futbolista no pasó desapercibida. De inmediato, giró sobre sí mismo y le dedicó una mirada seria y contundente al autor del comentario, evidenciando su incomodidad. El gesto fue interpretado como una muestra de su fuerte identificación con River Plate.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos destacaron la actitud de Franco Mastantuono como una señal de fidelidad a sus raíces. Más allá de la anécdota, el mediocampista sigue enfocado en revertir su presente en Real Madrid y ganarse un lugar protagónico.