Franco Mastantuono sigue haciendo historia a pasos agigantados. El joven volante, surgido en River Plate y actualmente en el Real Madrid, fue incluido entre los 25 candidatos al Golden Boy 2025, el prestigioso premio otorgado por el diario italiano Tuttosport al mejor jugador Sub 21 del fútbol europeo.

Con su reciente paso al club español, Mastantuono se convirtió en la esperanza argentina para esta edición del galardón, que desde su creación en 2003 solo tuvo dos ganadores argentinos: Lionel Messi (2005) y Sergio Agüero (2007). Entre los jugadores que se consagraron en el pasado también figuran Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

El Real Madrid cuenta este año con tres futbolistas en la lista de 25 candidatos: Franco Mastantuono, el español Dean Huijsen y el turco Arda Güler. El argentino, con apenas 18 años, ya se ha consolidado como titular en el conjunto merengue y también brilló con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, incluso heredando la histórica camiseta Nº10 de Messi ante Ecuador.

El ranking del Golden Boy Football Benchmark Index tiene a Lamine Yamal, del Barcelona, en lo más alto, aunque no podrá ganar el trofeo por segunda vez consecutiva, según las reglas del premio.

Los 25 elegidos para el Golden Boy 2025:

Pau Cubarsí (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (PSG), Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting de Portugal), Estevao (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (PSG), Nico O'Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Froholdt (Oporto), Lucas Bergvall (Tottenham), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter de Milán), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).

Con esta preselección, Mastantuono se suma al selecto grupo de jóvenes talentos europeos que ya marcan la diferencia. Ahora, la expectativa está en si logrará quedarse con el codiciado premio y seguir escribiendo su historia como uno de los grandes diamantes argentinos que brillan en el Viejo Continente.