Juan Román Riquelme recibió una noticia que lo sacó por un momento de su rol institucional en Boca y lo devolvió a su historia más personal. En una entrevista con O Globo, el presidente xeneize descubrió que más de 31 mil personas llevan su apellido como nombre de pila en Brasil, un dato que lo sorprendió y lo emocionó frente a cámara.

La escena tuvo un condimento especial porque no se trataba solamente de una estadística curiosa. Detrás de esos nombres había familias brasileñas que eligieron homenajear al ídolo argentino desde otro país, incluso con variantes como Riquelme o Rikelme. Varios de esos chicos, además, ya dan sus primeros pasos en clubes importantes del fútbol brasileño.

Al ver las imágenes y conocer algunas de esas historias, Juan Román Riquelme reaccionó con una mezcla de humor, pudor y ternura. Entre risas, y mientras miraba a los jóvenes futbolistas que fueron bautizados en su honor, lanzó una frase que mostró su sorpresa: “Le voy a tener que pedir la camiseta a cada uno”.

El momento más fuerte llegó cuando el exfutbolista intentó poner en palabras lo que le generaba semejante reconocimiento fuera de la Argentina. “No sé qué decir, me da un poco de vergüenza. Yo soy un chico de Don Torcuato que quería ser jugador y, como mucho, comprarle una casa a mi mamá, pero que alguien lleve mi nombre, y en otro país, ya es demasiado y me da mucha felicidad”, expresó con visible emoción.

Durante la entrevista también se preparó un gesto para esos jóvenes brasileños. El ídolo de Boca firmó camisetas con su nombre para que fueran entregadas a los chicos que llevan ese homenaje en su documento. Para muchos de ellos, recibir una prenda autografiada por la persona que inspiró su nombre fue una imagen difícil de dimensionar.

Hacia el final, Juan Román Riquelme dejó un mensaje dirigido tanto a los chicos como a sus familias. “Primero, agradecerles al papá y a la mamá de cada uno; me da ganas de conocerlos, mandarles un beso. Que los chicos puedan disfrutar de ser futbolistas, que sueñen. Y que si son responsables, van a poder cumplir todos los sueños que quieran", señaló.

La repercusión no tardó en llegar entre los hinchas de Boca, que celebraron el alcance internacional de una figura profundamente ligada al club. El dato terminó mostrando otra dimensión del vínculo entre Riquelme y el fútbol: una huella que, en Brasil, también quedó escrita en miles de nombres propios.