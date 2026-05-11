Noche consagratoria para Santiago Beltrán que todavía no intervino para que River se alce con un título, pero puso a salvo un momento incómodo para todo el plantel apareciendo en la definición por penales contra San Lorenzo.

El juvenil de las formativas Millonarias clausuró el arco en las últimas tres definiciones del Cuervo, luego de un playoff que terminó 2 a 2 ante un rival que jugó con 10 durante una hora por la expulsión de Matías Reali.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet se metieron en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y siguen en carrera.

“Todavía no ganamos nada, pero no podíamos fallarle a la gente”, fue lo primero que dijo en la nota post partido, mientras el estadio todavía gritaba de manera eufórica por lo vivido.

Con total franqueza, el arquero reconoció no haber vivido nunca un partido tan dramática y pese al largo tiempo que le queda en primera división se animó a proyecto: “No creo que vuelva a vivir un partido así”.

En la misma línea, con la sonrisa dibujada en su rostro, Beltrán amplio: “Es un conjunto de emociones que tiene poca explicación”.

La emoción del capitán

El colombiano Juan Fernando Quintero también se mostró emocionado. El capitán no ocultó el fastidio que le generó escuchar los insultos en el final del tiempo extra, y reconoció que “a veces se nos viene demasiado duro”.

Juan Fernando Quintero, el capitán de River también fue clave en el Playoff de River ante San Lorenzo.

Con el respeto hacia el hincha de siempre, recordó. “Somos jugadores que le hemos dado mucho al club y que vamos a seguir dando. Quiero mucho al hincha”.

Por su posición de escolta de escolta de Estudiantes en la zona A, el Millonario continuará haciendo de local en el Monumental hasta la eventual semifinal. Sólo una hipotética final lo llevará al Mario Alberto Kempes de Córdoba.