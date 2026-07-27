La inesperada historia que tuvo como protagonista a Emiliano "Dibu" Martínez se volvió viral en las últimas horas luego de que un joven descubriera que, por no asistir a un almuerzo familiar, dejó pasar la posibilidad de conocer al arquero de la Selección argentina. Lo que parecía una reunión más terminó con un invitado de lujo y un recuerdo que quedará para siempre.

Todo ocurrió cuando Juani decidió quedarse en su casa y no asistir al encuentro organizado por su familia. Sin imaginar lo que sucedería, rechazó la invitación por simple comodidad. Sin embargo, mientras transcurría el almuerzo, sus familiares recibieron a Dibu Martínez, quien compartió un momento con todos los presentes.

Lejos de pasar desapercibido, el campeón del mundo aceptó participar de una divertida broma para el integrante ausente. Frente a la cámara, Dibu Martínez saludó al joven y luego mostró a toda la familia reunida alrededor de la mesa, generando un momento tan inesperado como simpático.

"Juani, un saludo acá del Dibu, estoy acá con tu familia, me dijeron que faltabas vos, así que nada, abrazo grande", expresó el arquero con una sonrisa, en un video que rápidamente fue enviado al destinatario apenas finalizó la grabación.

La reacción del joven no tardó en llegar. Lo que había sido una simple decisión de quedarse descansando terminó transformándose en una historia imposible de olvidar. La sorpresa fue total al descubrir que había perdido la oportunidad de compartir un almuerzo con uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, el video comenzó a circular rápidamente por X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la humildad y buena predisposición de Dibu Martínez para sumarse a la broma familiar y enviar el saludo personalizado.

El gracioso momento del Dibu

Además de elogiar la actitud del arquero, muchos aprovecharon para bromear con la situación. Varios internautas aseguraron sentirse identificados con Juani y dejaron comentarios cargados de humor. Uno de los más repetidos fue: "No falto nunca más a un almuerzo familiar", mientras que otro escribió: "Imaginate decir 'no voy porque me da fiaca' y enterarte después de que estaba el Dibu".

La divertida escena volvió a demostrar el cariño que despierta Emiliano "Dibu" Martínez entre los argentinos y cómo un gesto espontáneo puede convertirse en uno de los videos más comentados del momento. Para Juani, en cambio, quedará como una historia que seguramente escuchará en cada reunión familiar durante mucho tiempo.