El Mundial 2026 todavía no empezó, pero Lionel Messi ya apareció en una de las producciones más comentadas de la previa. La protagonista fue Karolay Chaves, una influencer brasileña que decidió cubrirse el cuerpo con figuritas de futbolistas y transformar su propia piel en una especie de álbum viviente.

La imagen se expandió rápido por redes porque no se trató solo de una sesión llamativa, sino de una puesta en escena pensada para provocar conversación. Entre las figuritas elegidas, la que más miradas concentró fue la de Lionel Messi, ubicada en una zona destacada del pecho, detalle que no tardó en despertar comentarios de todo tipo.

Karolay Chaves presentó la producción con una pregunta directa a sus seguidores: “¿Alguna vez vieron un álbum humano del Mundial?”. La frase acompañó las fotos y terminó funcionando casi como una carta de presentación para una idea que mezcló fútbol, exposición, estética mundialista y búsqueda de viralidad.

El detalle argentino no se limitó al capitán de la Selección. En la producción también aparecieron Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, ubicados en distintos sectores del cuerpo de la influencer. Esa elección hizo que muchos usuarios empezaran a revisar la imagen como si realmente estuvieran completando un álbum Panini.

Con la repercusión ya instalada, la creadora de contenido aprovechó el alcance para ir un paso más allá. “Ya lanzo oficialmente mi candidatura. ¿Musa del Mundial 2026? ¿Será que lo consigo?”, escribió, dejando en claro que la producción no fue un gesto aislado, sino parte de una estrategia para instalarse durante la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo.

La presencia de Lionel Messi terminó siendo uno de los grandes focos del debate, tanto por el lugar elegido para pegar su figurita como por el peso simbólico que tiene cualquier aparición del rosarino en la previa mundialista. En medio de los comentarios, la brasileña reconoció que el impacto superó sus propias expectativas.

“No sabía que iba a tener tanta repercusión. ¿Encontraste a tu jugador favorito por ahí?”, comentó Karolay Chaves después de ver cómo las fotos circulaban más allá de Brasil. Así, una producción pensada como guiño futbolero terminó convertida en fenómeno viral, con Messi otra vez como imán inevitable de todas las miradas.