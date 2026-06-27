Se define el Grupo L de la Copa Mundial 2026. En New York- New Jersey Stadium, Inglaterra se enfrenta con Panamá desde las 18hs. el elenco británico ya está clasificado, y buscará el primer lugar del grupo ante los centroamericano, que va por su primer punto en los mundiales.

Con el cartel de candidatos, producto de la buena actuación mostrada en la primera fecha donde superó a Croacia por 4-2, y los nombres que tiene dentro de su plantel, Inglaterra buscará terminar en lo más alto de su grupo y ya conocer el camino que tendrá en los mano a mano. El empate contra Ghana en la segunda jornada dejó algunas dudas principalmente en ataque, que buscará resolver en el cierre del grupo.

En la previa, Thomas Tuchel aseguró que el elenco de la Concacaf será un rival complicado, que jugará ordenado y sin presión, enfatizando que necesitarán "una aproximación muy activa y agresiva, pero sin ser estúpidos ni ingenuos" ante el bloque bajo que podría plantear el rival.

Por su parte, Panamá llega ya sin chances de clasificar. Si bien jugó dos buenos cotejos, mereciendo algo más, terminó cayendo por la mínima ante Ghana y Croacia. Ahora buscará el gran objetivo que se planteó para esta Copa del mundo: sumar su primer punto en la gran cita.

“Queríamos dar una buena imagen al mundo e intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva" expresó Thomas Christiansen, DT de los centroamericanos, cuestionando además que no solo las pausas de hidratación que “le quita la gracia”, sumando el nuevo criterio de desempate que lo dejó fuera una fecha antes.

Inglaterra tiene 4 puntos y diferencia de +2, Panamá quedó con 0 y -2. En simultáneo jugarán Ghana vs Croacia. Los africanos acumulan 4 y diferencia de +1, mientras que los croatas tienen 3 puntos y -2 en goles.

Probables formaciones:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del Partido:

Hora: 18.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

Estadio: New York-New Jersey Stadium