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LOS EUROPIBES

Inicio dispar de Morelli y Perrone en las prácticas alemanas de Moto3

La pista de Sachsenring es la sede de la undécima competencia del campeonato mundial de Motociclismo, en la cual los pilotos hispano argentinos alternaron en el Top10.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 18:36
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Valentín Perrone a bordo de su moto Tech3

Se cumplió con el primer día de actividad del Gran Premio de Alemania, en donde la división Moto3 desarrolló sus dos sesiones de prácticas con resultados ajustados en la pista de Sachsenring de 3.671 metros, en donde el más rápido fue el indonesio Veda Patrama (Honda Asia) con 1 minuto 25 segundos 848 milésimas

El euro-pibe argentino, Valentín Perrone (Tech3) había tenido un buen comienzo en la primera tanda y con 1 minuto 26 segundos 184 milésimas tiempo que lo ubicó como escolta -por 188 milésimas- de Álvaro Carpe (Ajo) quien había registrado entonces 1 minuto 25 segundos 996 milésimas; posteriormente, en la segunda sesión cronometrada intentó mejorar su tiempo, lo cual fue difícil, y quedó decimooctavo (18°) a 424 milésimas de Patrama.

Marco Morelli con su moto Aspar Team

Situación a la inversa vivió Marco Morelli (Aspar Team), quien había comenzado ocupando el 14° (decimocuarto) puesto, por registrar 1 minuto 26 segundos 617 milésimas y ello lo relegó en 621 milésimas de Carpe. Luego, pudo ajustar su máquina y conseguir un mejor ritmo para terminar el día marcando 1 minuto 25 segundos 973 milésimas, tiempo que lo colocó sexto, a 125 milésimas de Patrama.

Este sábado desde la hora 3.40 de Argentina se realizará la última sesión de prácticas, y a partir de las 7.45 se realizará la clasificación.

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