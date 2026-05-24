Adrián Sporle consiguió su primer título en el fútbol argentino a los 30 años de edad y llevó a la gloria eterna a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura 2026 que terminó en victoria por 3 a 2 ante River.

El jugador nacido en la ciudad neuquina de Centenario, fue pieza clave en el equipo de Ricardo Zielinski luego de un paso poco feliz, de escasa continuidad en Independiente.

En silencio aceptó el convite desde Córdoba para pasar a integrar un plantel con nombres importantes, con Lucas Zelarrayán a la cabeza, pero también con Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini y Nicolás “Uvita” Fernández.

La camiseta número 3 de Adrián Sporle, el neuquino campeón con Belgrano de Córdoba.

Intocable

Sporle jugó toda la final, pero no sólo eso sino que fue el dueño del lateral izquierdo del nuevo campeón argentino.

Ahora, con la vuelta olímpica, se aseguró clasificación a la Copa Libertadores del 2027, la primera que disputará el Pirata en su historia después de coser la primera estrella sobre el escudo.

Junto a él, también disputó el partido decisivo el zapalino Marcos Acuña con la camiseta de River. El Huevo fue figura hasta que el físico dijo basta.

Acuña ya conocía lo que era salir campeón, incluso levantando hasta la Copa del Mundo. Pese a la derrota, el otro lateral izquierdo de la final fue uno de los puntos altos en la tarde del Mario Alberto Kempes.