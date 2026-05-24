Franco Vázquez fue una pieza fundamental para la remontada de Belgrano ante River por la final del Torneo Apertura 2026, a causa de que tiró el centro del tercer gol que valió el triunfo para el Pirata y así la obtención de su primer título de la historia.

"Era difícil entrar. Este equipo nunca se rindió", comenzó Franco Vázquez, que dialogó mano a mano con ESPN después de la obtención del título.

Ante su regreso con la coronación del primer título de la historia de Belgrano, se sinceró: "Uno siempre quiere volver por toda esta gente. Esto comenzó en 2011, muchas veces quise volver y este año era el momento justo. Se me dio, ¿Qué más puedo pedir?".

Ante lo fuerte que se hizo el Pirata a lo largo del semestre, reveló: "Somos una familia, se vio en estos partidos que nos tocó jugar. Dejamos la vida por llegar a lo más alto, se nos dio. La peleamos con muchos chicos que somos del club. Darle este primer título es algo increíble".

"Es hermoso darle una alegría a este club", concluyó el Mudo Vázquez, uno de los máximos ídolos de la historia de Belgrano.