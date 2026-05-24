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Ídolo pirata

Mudo Vázquez sobre Belgrano campeón: "Dejamos la vida por llegar a lo más alto y se nos dio"

Luego del triunfo ante River en la final, el volante analizó la consagración de Belgrano y se mostró emocionado por el logro obtenido. 

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Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Domingo, 24 de mayo de 2026 a las 18:59
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Mudo Vázquez, uno de los máximos ídolos de la historia de Belgrano.

Franco Vázquez fue una pieza fundamental para la remontada de Belgrano ante River por la final del Torneo Apertura 2026, a causa de que tiró el centro del tercer gol que valió el triunfo para el Pirata y así la obtención de su primer título de la historia.
"Era difícil entrar. Este equipo nunca se rindió", comenzó Franco Vázquez, que dialogó mano a mano con ESPN después de la obtención del título.

Ante su regreso con la coronación del primer título de la historia de Belgrano, se sinceró: "Uno siempre quiere volver por toda esta gente. Esto comenzó en 2011, muchas veces quise volver y este año era el momento justo. Se me dio, ¿Qué más puedo pedir?".

Ante lo fuerte que se hizo el Pirata a lo largo del semestre, reveló: "Somos una familia, se vio en estos partidos que nos tocó jugar. Dejamos la vida por llegar a lo más alto, se nos dio. La peleamos con muchos chicos que somos del club. Darle este primer título es algo increíble".

"Es hermoso darle una alegría a este club", concluyó el Mudo Vázquez, uno de los máximos ídolos de la historia de Belgrano.

 

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