Enorme expectativa despierta la presencia de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá, sede de la 5ª fecha de la temporada de Fórmula 1 que tendrá al británico George Russell partiendo desde la pole, junto a su compañero Kimi Antonelli en la primera fila.

El argentino llegó hasta la Q3 en la clasificación que se cumplió ayer por la tarde en América del Norte, como parte de un programa que incluyó una carrera Sprint en la que el de Alpine fue noveno.

Así, poco a poco, el número 43 fue revirtiendo su fin de semana, que había comenzado muy mal con problemas eléctricos en el auto que le impidieron cumplir con los entramientos del viernes.

Grilla completa del Gran Premio de Canadá 2026.

La otra buena noticia en la previa para el oriundo de Pilar es que una vez más logró mejores tiempos que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien quedó relegado a la 14° posición de partida.

Vuelan las flechas de plata

Ratificando que son los autos a vencer, Mercedes se quedó con el 1-2. Ya que en la primera fila de la grilla también estará el líder del campeonato, el italiano Antonelli, brillante ganador en Miami, como parte de esta gira de la categoría por América.

El desafío de hoy es enorme. Canadá ha reservado 70 giros al circuito Gilles Villeneuve. Además, el pronóstico del tiempo advierte de probables lluvias por lo que cualquier cosa puede suceder.

Lo importante para el sudamericano será salir ileso de la largada y luego realizar una carrera larga, administrando los neumáticos que es uno de sus puntos fuertes para acomodarse lo más arriba posible.

Volver a sumar resultaría clave en este momento de la temporada, después de lo que fue el 7° puesto en Miami.