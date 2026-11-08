Instituto Atllético Central Córdoba no se quería ir de Alta Córdoba con las manos vacías y encontró el premio sobre la hora. La Gloria empató 2 a 2 ante Newell’s Old Boys de Rosario por la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y se aseguró el primer puesto del Grupo A.

El equipo de Diego Flores había comenzado arriba gracias al gol de Facundo Suárez, pero la Lepra reaccionó y dio vuelta el resultado con las conquistas de Walter Núñez y Walter Mazzantti. Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, apareció Matías Tissera en tiempo de descuento para decretar en 2 a 2 definitivo.

Los goles

El empate le permitió a Instituto cerrar la fase regular en lo más alto de su zona y sostener un dato importante: terminó invicto jugando en el Monumental de Alta Córdoba. Sin embargo, al no conseguir la victoria, se le complicaron las posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual.

Ahora, la Gloria ya tiene rival para los octavos de final, enfrentará a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes. El cambio de escenario se debe a que el Monumental tiene previsto recibir un recital de María Becerra.