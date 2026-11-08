Deportivo Rincón no pudo revertir la serie ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia, al caer por 2 a 0 en la ciudad del sur chubutense y las representantes de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNE) quedaron eliminadas del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El cotejo correspondió a la vuelta de las semifinales de la Región Sur Fase Patagónica del certamen. En la ida, había igualado 1 a 1 en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El primer tiempo fue parejo, casi sin posibilidades de gol para ambos equipos en el encuentro disputado en Kilómetro Cinco y que contó con el arbitraje de Sergio Eduardo Gallegillo como árbitro principal que tuvo como asistentes a Mónica Urquiza y Juan Alfredo Navarro, todos de la Liga de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Las chicas del Ferroviario festejaron su pase a la final. Foto: El Comodorense

El conjunto comodorense logró marcar la diferencia durante el segundo tiempo en La Nueva Salitrera. A los 12 minutos del complemento, Rosa Aramburu abrió el marcador, mientras que seis minutos después Marianella Gandulfo convirtió el segundo tanto, que terminó de encaminar la clasificación.

Con este resultado, La Maquinita se quedó con la serie por un global de 3 a 1 y aseguró su lugar en la gran final del certamen nacional en la región más austral de la competencia.