Antes del inicio del encuentro entre Argentina y Honduras, que finalizó con el triunfo del elenco albiceleste por 2 a 0, sucedió un hecho inédito. Sonó el Bombón Asesino como himno albiceleste, debido a un grave error de la organización.

Los futbolistas ya habían saltado al campo de juego del Kyle Field de Texas y, como habitualmente ocurre, ambos planteles se posicionaron para escuchar la marcha patria. En ese preciso momento, en los altoparlantes del estadio se escuchó la canción de Los Palmeras, la reconocida banda de cumbia santafesina que tiene múltiples hits y cuenta con mucha presencia entre la sociedad.

o cierto es que este acontecimiento llamó la atención de todo el ambiente que, con absoluta razón, esperaba que suene el himno nacional para que los jugadores de la Selección Argentina entonen las estrofas en la previa del encuentro frente a Honduras. En ese momento, los futbolistas hicieron gestos de confusión, debido a que no entendían qué estaba ocurriendo.

Apenas pasaron unos segundos con El Bombón Asesino sonando en los parlantes del estadio y rápidamente cortaron la canción de Los Palmeras. Casi que inmediatamente, empezó a sonar el himno de Argentina y los protagonistas pudieron cantar con total normalidad. Luego sí, se prepararon y empezaron a jugar el amistoso internacional contra el combinado centroamericano.