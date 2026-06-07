Todos a salvo: Argentina le ganó a Honduras con goles de Martínez y Simeone

En el Estadio Kyle Field de la ciudad de College Station, en el estado de Texas, Argentina jugó el primero de sus dos amistosos de preparación pensando en el arranque de la Copa del Mundo con Lionel Messi en el banco de suplentes y victoria sobre Honduras por 2 a 0.

El campeón del mundo monopolizó la pelota, pero el único remate al arco en los primeros 10 minutos fue de media distancia con el intento de Giuliano Simeone que controló en dos tiempos el arquero Endridk Menjivar.

Lautaro Martínez llegó como referente de área para buscar el centro de Giuliano Simeone desde la izquierda, primero, y a la jugada siguiente en otra chance que le llegó desde la derecha, por donde se proyectó Agustín Giay. En 15 minutos, el combinado de Lionel Scaloni acumula méritos como para ponerse en ventaja.

Honduras mantuvo su orden defensivo bien cerca de su propio arquero y nuevamente la media distancia se convirtió en el argumento para generar peligro de parte de la Argentina. Giovani Lo Celso sacó el remate combado que se estrelló en el travesaño y en el rebote que tomó Nicolás Tagliafico, el defensor cayó dentro del área rival. El juez Yoshito Nakagawa sancionó penal tras una infracción que dejó muchísimas dudas, pero terminó siendo confirmado desde la cabina del VAR.

A Lautaro Martínez poco le importó la polémica, tomó la pelota y a los 36 acertó contra el palo derecho del arquero y firmó el 1 a 0.

Para la segunda parte, Scaloni tocó el once desde los vestuarios. Valentín Barco y Tagliafico no volvieron al campo e ingresaron en sus lugares Rodrigo De Paul y Facundo Medina.

A partir de la conducción de De Paul, el combinado nacional mejoró la velocidad en el ataque y a los 8 minutos hubo conexión entre Martínez y Simeone para la llegada del mediocampista por la derecha y una buena definición ante el arquero. La prueba del actual Atlético Madrid por la izquierda en el comienzo, deberá quedar definitivamente en eso, en una prueba, porque su incidencia por la derecha en notable..

Superado el cuarto de hora del complemento, Argentina movió el banco de manera numerosa. Ingresaron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y la mejor noticia de todas fue la recuperación de Cristian Romero. Entre los que salieron, dos nombres que no terminan de hacerse indiscutibles en la lista: muy poco de Thiago Almada y de Giovani Lo Celso.

La continuidad en los cambios le quitó ritmo a las acciones de un partido que se terminó haciendo muy aburrido, pero que se sacudió sólo por los debuts absolutos de Santiago Beltrán en el arco, Nicolás Capaldo en defensa, Tomás Aranda en mitad de cancha y Joaquín Freitas en el ataque. El fútbol argentino y su famosa renovación.

Síntesis:

Argentina 2: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras 0: Endrick Menjivar; Joseph Rosales, Giancarlos Sacaza, Denil Maldonado, Cristopher Meléndez; Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Gol: PT 36' Martínez (A de penal).

Cambios: ST al inicio Rodrigo De Paul por Barco (A) y Facundo Medina por Tagliafico (A); Keyrol Figueroa por Benguche (H), 17’ Cristian Romero por Lisandro Martínez (A), Juan López por Lautaro Martínez (A), Alexis Mac Allister por Lo Celso (A), Enzo Fernández por Almada (A); Kevin Gütty por Rodríguez (H), José Aguilera por Moncada (H), Alejandro Reyes por Moncada (H), Luis Vega por Maldonado (H), 33’ Jhon Aguilera por Rosales (H) y Jeffry Miranda por Rivas (H), 35’ Santiago Beltrán por Musso (A), Tomás Aranda por Palacios (A) y Nicolás Capaldo por Simeone (A), 36’ Luis Ortiz por Menjivar (H), C Canales por Melendez (H), Joaquín Freitas por Otamendi (A).

Arbitro: Yoshito Nakagawa.

Estadio: Kyle Field, College Station.

La previa

La idea del cuerpo técnico es darle minutos a los que no tienen problemas físicos y marginar a los que arrastran lesiones. Es por ello que varios jugadores no se cambiarán, aunque sí volaron junto a sus compañeros para mantener intacta a la delegación albiceleste.

Kyle Field, el espectacular estadio de la ciudad de College Station, sede del amistoso entre Argentina y Honduras.

Sin Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial por un desgarro, Scaloni apostará por Agustín Giay como lateral derecho. El actual jugador del Palmeiras de Brasil no se encuentra entre los 26, viajó siendo parte de los 7 adicionales que pidió el cuerpo técnico para seguir de cerca teniendo en cuenta la actualidad física de muchos de sus elegidos.

La mitad de la cancha abre otras oportunidades. Uno al que siempre hay ganas de verlo un poco más es Exequiel Palacios y.el ex River tendrá la posibilidad de iniciar como titular. A su lado, Valentín Barco, el surgido en Boca que terminó jugando en Francia, pero que ya compró el Chelsea de Inglaterra. Y en ataque, un tridente muy veloz y potente. Giuliano Simeone como extremo por la derecha, Thiago Almada en la izquierda y Lautaro Martínez de referente de área.

En frente estará Honduras, no clasificado a la Copa del Mundo por quedar segundo en su grupo de Concacaf. El equipo dirigido por José Medina viene de empatar 2 a 2 con Perú, en otro cruce no oficial.

Argentina debutará de manera oficial en la Copa del Mundo por el Grupo J ante Argelia el 16 de junio en la ciudad de Kansas, luego irá con Austria y cerrará el cuadrangular contra Jordania.