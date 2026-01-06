En el día de hoy quedó definido el calendario de los 32vos de la Copa Argentina 2026, que se disputarán desde mediados de enero hasta la segunda semana de abril. La organización del certamen dio a conocer el listado oficial de encuentros entre los que destacan los debuts de River, que enfrentará a Ciudad de Bolívar, y Boca, que hará lo propio ante Gimnasia de Chivilcoy.

El estreno del Millonario será el martes 17 de febrero frente a uno de los equipos recién ascendidos a la Primera Nacional. El horario y el estadio para este encuentro aún no fueron confirmados. Por su parte, el Xeneize hará lo propio una semana después, el martes 24 de febrero, cuando se mida con Gimnasia de Chivilcoy, proveniente del Torneo Federal A.

Otros partidos destacados incluyen el debut de San Lorenzo el 20 de marzo contra Deportivo Rincón, encuentro que será histórico para el León. En cuanto a los cotejos de los otros equipos grandes, Independiente jugará el 27 de marzo frente a Atenas de Río Cuarto y Racing enfrentará a San Martín de Formosa el 28 del mismo mes.

El certamen comenzará oficialmente el 18 de enero con dos partidos. A las 19 y en el Estadio La Pedrera de San Luis, el encargado del inicio será el último campeón, Independiente Rivadavia que jugará frente a Estudiantes (BA). Más tarde ese día, a las 21:15, Lanús, enfrentará a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, duelo que se disputará en UNO, la cancha de Estudiantes de La Plata.