La inauguración del nuevo espacio deportivo y de formación del Instituto Movente en Centenario marcó un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de la provincia. La obra, ejecutada con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del programa Clubes Sociales, no solo amplía las posibilidades para la práctica deportiva, sino que también abre nuevas oportunidades para la formación, la investigación y el desarrollo de atletas de todas las edades.

Durante el acto inaugural, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la institución, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo políticas públicas que acompañen el crecimiento de los clubes y organizaciones que cumplen un rol fundamental en cada comunidad.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que el fortalecimiento de la infraestructura deportiva forma parte de la decisión del Gobierno provincial de acompañar a las instituciones que, a través del deporte, generan inclusión, formación y oportunidades para miles de neuquinos.

“Clubes Sociales, es una política pública del Gobierno provincial, destinada a fortalecer a instituciones deportivas de toda la provincia, con aportes de hasta 50 millones de pesos por club, consolidando de esta manera al deporte como herramienta de transformación social”, expresó la ministra.

Para quienes forman parte del Instituto Movente, la nueva infraestructura representa mucho más que una ampliación edilicia. El director general del Instituto Movente, Facundo Garayalde, explicó que el nuevo edificio fue concebido como un espacio integral para el deporte y la formación.

"La idea es que esta planta sea un espacio de formación y de creación de conocimiento. Hay un área de investigación y un auditorio que invita a la formación y a generar otro espacio dentro de Movente, para la instrucción de toda la comunidad", señaló.

Además, destacó que las nuevas instalaciones permitirán ampliar las posibilidades de entrenamiento. "Este espacio nos permite generar una especie de simulador, con un área para básquet 3x3, otro espacio para handball, la cancha principal de vóley y dos canchas auxiliares que nos permiten desarrollar el entrenamiento general de distintos deportes".

El presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez, recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace más de dos décadas. "Esta obra fue pensada hace más de 20 años. Era un viejo anhelo y hoy podemos verla concretada. Buscamos agregar valor a una institución que trabaja con atletas, deportistas de alto rendimiento y pilotos de automovilismo, aportando a la mejora de su rendimiento", expresó.

También puso en valor el trabajo conjunto con la Provincia para hacer realidad la iniciativa. "Hemos contado desde el principio con el acompañamiento del Gobierno provincia para pensar este proyecto. La verdad que nos satisface mucho, nos entusiasma y, por supuesto, nos alienta a seguir trabajando", afirmó.