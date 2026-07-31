El Tribunal Superior de Justicia tuvo un fallo favorable para el club Unión de Zapala, luego de una apelación por una causa en contra de la institución por daños y perjuicios de 6 años atrás. “Estamos contentos por nosotros, y porque un fallo en contra iba repercutir en todas las instituciones. Con esto asentamos una jurisprudencia” dijo su presidente Martín Sosa.

El hecho ocurrió en el 2019, pero la denuncia apareció recién en el 2022. Un jugador de la institución, en ese entonces en inferiores, ingresó con su padre por un acceso no permitido y se ubicó en un sector no habilitado del predio, lugar donde cedió una estructura cayendo de un metro de altura. Ante esto, familiares de la víctima presentan una demanda contra la institución por daños por incapacidad, padecimiento psicológico, gastos médicos.

En primera instancia el fallo es favorable para el demandante, con una suma que superaba los cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000); ante esto, la institución zapalina, próxima cumplir 50 años, presentó una apelación en el Tribunal superior de Justicia, quien terminó dándole la derecha al club del centro de la provincia de Neuquén.

En su sentencia, el Tribunal Superior entendió que la Cámara había realizado una valoración arbitraria de la prueba, al otorgar un peso determinante a una pericia médica sin confrontarla adecuadamente con el resto de los elementos incorporados al expediente, entre ellos la historia clínica, la prueba testimonial y la restante prueba documental. Los jueces destacaron que no se logró acreditar de manera suficiente que la lesión reclamada guardara relación causal con el accidente ocurrido en marzo de 2019. En ese sentido, remarcaron la inexistencia de estudios médicos contemporáneos al hecho, la ausencia de tratamientos posteriores y otros elementos objetivos que permitieran sostener esa vinculación.

“Era injusto para nosotros como club, por el reclamo de un daño de hace tres años. Demostramos que los daños no son por el incidentes y comprobamos que no padecía lo que decían” dijo Martín Sosa, presidente de la institución, quien también remarcó "estamos contentos por nosotros, y porque un fallo en contra iba repercutir en todas las instituciones. Con esto asentamos una jurisprudencia”.

Ante esto, el club Unión saca adelante una causa que tenía hace 6 años y que ponía en peligro el patrimonio, poniendo un precedente de importancia para las entidades deportivas.