Las Panteritas se presentaron ante clubes y escuelas deportivas de Neuquén en un nuevo duelo con China

Segundo test match del seleccionado femenino Argentino Sub 19 “Las Panteritas” en Neuquén. Ante un gran marco de público en el Ruca Che, el elenco nacional se midió con China, esta vez para los colegios y clubes neuquinos. Fue victoria del seleccionado asiático en set corridos.

El primer juego fue favorable para las asiáticas que se preparan para el Mundial Sub 17 que se jugará en Chile. En la noche del jueves derrotaron a Argentina con parciales de 28-26, 31-29, y 25-22.

El segundo juego, de los tres que están pautados, se disputa ante un gran marco de público. Abierto para los colegios y los clubes, entre ellos el equipo Municipal de Villa el Chocón, “muchas expectativas y con nenes sub 12 y 14 que vienen por primera vez al estadio”, dijo Daniel De Andreiz, entrenador, quien agregó además que “se aprende mucho viendo el alto nivel”.

Por su parte, los chicos mostraron un gran interés, “Estoy emocionada, alentando a Argentina” dijo Tiziana Canales, jugadora Sub 14 del Chocón. Por otro lado, Kevin Narciso, también jugador expresó que “Está todo excelente, me gusta la cancha y como los profes calienta. Estoy feliz porque era mi sueño ver un partido de vóley a nivel internacional”.

En la segunda presentación, el seleccionado chino se quedó con la victoria por 3-0, los set fueron de 25-23,25-14, y 25-15. El sábado será el tercero y último partido de esta gira: desde las 20 se volverán a medir, con entrada para todo público, y un costo de 15 mil pesos por persona.