Todo es alegría en Boca Juniors, después de la victoria agónica por 1 a 0 ante Defensa y Justicia que lo proclamó campeón de la Tabla Anual 2026 en La Bombonera.

Al término de la última fecha y luego de algunos momentos junto al plantel en pleno campo de juego, el técnico Rodolfo Arruaberrena se dirigió al vestuario, confesó haber comido pizza y se bañó para atender a la prensa.

La sala destinada a los medios de comunicación estaba repleta y el Vasco se sentó como de costumbre para responder preguntas. Arrancó reconociendo a Claudio Úbeda, el DT durante el primer semestre, y a todos los jugadores que ya no están, pero sumaron en el Apertura.

Mientras tanto, en un sector cercano a la sala de conferencias, un grupo de jugadores preparaba el balde de bebida isotónica para sorprender al conductor.

Leandro Pares, Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Milon Delgado y Alan Velasco irrumpieron sobre el estrado y al grito de “dale campeón”, volcaron todo el contenido sobre la humanidad de Arruabarrena.

De buen humor, el DT cumplió el ritual nacido en las consagraciones de la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, pidió un toallón y continuó con las respuestas.

Saludos de reconocimiento

Pese al frío por la temperatura del liquido que lo bañó por completo, el DT fue claro ante una pregunta respecto al arribo del ecuatoriano Enner Valencia. “Todas las salidas y llegadas de jugadores fueron consensuadas con la dirigencia. Muchas veces me atribuyen por demás y otras de menos, pero todo fue hablado”, explicó de manera contundente.

Inmediatamente, confesó que al tomar el teléfono, los primeros en felicitarlo fueron sus rivales directos. "De los primeros saludos de felicitaciones que recibí fueron de Leo Ponzio, Miguel Almirón y Nico Diez. Al final esto es así, es fútbol", cerró.