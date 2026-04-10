Cuando parecía que todo volvía a encaminarse, otra vez frenó en seco. Lautaro Martínez, capitán del Inter y referente de la Selección argentina, sufrió una recaída en su lesión en el sóleo y deberá volver a parar justo en un momento clave de la temporada.

El golpe duele el doble. Venía de un regreso soñado: después de más de un mes afuera, el Toro reapareció el pasado 5 de abril con un doblete en la goleada 5-2 ante la Roma, mostrando que estaba listo para volver a liderar al equipo italiano en la recta final. Pero la alegría duró poco.

Según se confirmó en las últimas horas, el delantero se resintió de la lesión muscular que lo había marginado desde febrero y estará ausente al menos en los próximos compromisos del Inter en la Serie A, donde el equipo se mantiene como líder con una ventaja importante sobre el Milan.

La historia de esta lesión se remonta al 18 de febrero, cuando Lautaro debió salir reemplazado en un partido de Champions League tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. Aquella baja coincidió con un momento complicado del equipo, que luego quedó eliminado del certamen europeo con una actuación por debajo de las expectativas.

Tras semanas de recuperación, su vuelta parecía marcar un punto de inflexión. No solo por los goles, sino por su peso dentro del equipo. Sin embargo, la exigente seguidilla de partidos y el ritmo de competencia volvieron a pasarle factura.

Ahora, el Toro deberá enfocarse nuevamente en su recuperación, mientras el Inter busca sostener la cima sin su capitán y goleador, que suma 16 tantos en la temporada y es una de las grandes figuras del campeonato.