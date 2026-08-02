Por una nueva jornada de la Major League Soccer, el Inter Miami empató 2-2 con Columbus Crew en lo que fue el retorno de Lionel Messi a las canchas. El capitán de la Selección Argentina, quien volvió a trabajar junto al plantel después de retornar en la semana de sus vacaciones tras el Mundial con Argentina, hizo su vuelta oficial a la acción y disputó 40 minutos entrando desde el banco para el cuadro de la Florida, que marcha en segundo lugar de la Conferencia Este.

El astro albiceleste de 39 años despertó la emoción al pararse del banco de suplentes apenas comenzó el segundo tiempo. A los 53 minutos de partido, se dio el momento de la vuelta y el reencuentro en cancha con sus compañeros. En esos minutos en cancha tuvo dos chances para hacer su gol. La primera, tras un pase de Luis Suárez, terminó con una volea al lado del palo. La otra, sobre el final, un cabezazo ante la salida del arquero que se fue muy cerca del palo.

No obstante, no el regreso no pudo ser victorioso. Inter Miami se adelantó en el primer tiempo con un gol de Suárez, se lo empataron con un infortunio de Casemiro, que se marcó en contra en su debut oficial con Las Garzas y, pese a retomar el liderazgo con el cabezazo de Noah Allen, finalmente el Colombus Crew puso el 2-2 definitivo por intermedio del español Brais Méndez. De esta manera, el conjunto de Florida está en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos, a dos de los 40 que tiene el líder Nashville SC.

Así fue el ingreso de Messi

A los ocho minutos del segundo tiempo, el Nu Stadium entró en ebullición para recibir de nuevo al crack argentino, que saltó desde el banco con el partido 2-1 a favor de Las Garzas para reemplazar al juvenil David Pintér y hacer oficial su retorno a los campos de juego vistiendo la camiseta del elenco de Florida luego del Mundial.

A pesar de haberse perdido los últimos partidos, el capitán argentino continúa encabezando las estadísticas ofensivas de Inter Miami. Messi suma 12 goles en la actual temporada de la MLS y es el máximo anotador del equipo. También acumula ocho asistencias y comparte el primer lugar de ese rubro con Telasco Segovia. Su vuelta permitiría potenciar a una formación que cuenta con Luis Suárez, tuvo también la presencia de Rodrigo De Paul y el estreno oficial de Casemiro, y que afrontará un agosto especialmente exigente entre la competencia local y la Leagues Cup.

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y podría reaparecer en el partido ante Columbus Crew.

Lo que viene en los próximos días será el primer compromiso internacional para Inter Miami, el próximo miércoles 5 frente a Atlético de San Luis en el Nu Stadium. Se espera que ante los mexicanos Messi vuelva a ser titular, por lo que en la noche de hoy Ángel Hoyos dispuso que el retorno sea desde el banco para administrar las cargas físicas de un Leo de 39 años que viene de completar un Mundial de ocho partidos y de permanecer casi dos semanas sin actividad oficial.