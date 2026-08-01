Inter Miami recibirá este sábado a Columbus Crew por una nueva jornada de la Major League Soccer, pero toda la expectativa estará concentrada en la posible reaparición de Lionel Messi, quien volvió a trabajar junto al plantel después de disputar con la Selección argentina la final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 de Argentina, se jugará en el Nu Stadium de Miami y podrá verse en vivo mediante Apple TV. La presencia del rosarino todavía no fue confirmada oficialmente y la decisión definitiva se conocerá cuando el cuerpo técnico presente la planilla del partido, aunque su regreso a los entrenamientos y una publicación relacionada con el encuentro realizada en sus redes sociales alimentaron la posibilidad de que forme parte de la convocatoria.

Messi no juega con Inter Miami desde antes de incorporarse a la Selección para disputar la Copa del Mundo y este partido podría significar su primera aparición oficial después de la final disputada el 19 de julio frente a España. Luego de aquella presentación, el capitán argentino recibió unos días de licencia, viajó a Miami y posteriormente descansó junto a su familia en Rosario antes de regresar a los Estados Unidos. Durante los últimos entrenamientos volvió a trabajar bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, aunque desde el cuerpo técnico mantuvieron la cautela y evitaron anticipar si comenzará como titular, integrará el banco de suplentes o será preservado para los próximos compromisos. La alternativa que aparece como más probable es que forme parte de la lista y pueda ingresar durante el segundo tiempo para recuperar ritmo de competencia.

El regreso del número 10 sería una noticia importante para un Inter Miami que consiguió sostenerse entre los principales protagonistas de la Conferencia Este durante su ausencia. El conjunto de Florida llega al encuentro con una racha de seis victorias consecutivas, registra 11 triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas en la temporada regular y ocupa la segunda posición con 37 puntos. En su última presentación derrotó como visitante a CF Montréal por 1 a 0 con un gol de Luis Suárez sobre el cierre, resultado que confirmó el buen momento del delantero uruguayo, autor de seis tantos en sus tres partidos de liga más recientes. Aquella jornada también marcó el debut oficial de Casemiro, una de las incorporaciones más resonantes del club para la segunda parte del año.

La eventual presencia de Messi permitiría además observar por primera vez una sociedad que hasta hace poco parecía difícil de imaginar. Casemiro, durante años rival del argentino en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona y en los cruces entre Brasil y Argentina, podría compartir el mediocampo con él en Miami. El brasileño llegó como agente libre después de su paso por Manchester United, completó los 90 minutos contra Montréal y reconoció públicamente la motivación que le genera convertirse en compañero del futbolista al que debió enfrentar durante buena parte de su carrera. Messi ya regresó a las prácticas y la MLS señaló el choque frente a Columbus como la primera oportunidad para que ambas figuras coincidan dentro de la cancha.

A pesar de haberse perdido los últimos partidos, el capitán argentino continúa encabezando las estadísticas ofensivas de Inter Miami. Messi suma 12 goles en la actual temporada de la MLS y es el máximo anotador del equipo. También acumula ocho asistencias y comparte el primer lugar de ese rubro con Telasco Segovia. Su vuelta permitiría potenciar a una formación que ya cuenta con Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, y que afrontará un agosto especialmente exigente entre la competencia local y la Leagues Cup. El primer compromiso internacional llegará el miércoles 5 frente a Atlético de San Luis, por lo que el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas de un jugador que viene de completar un Mundial y de permanecer casi dos semanas sin actividad oficial.

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y podría reaparecer en el partido ante Columbus Crew.

Columbus Crew llegará al Nu Stadium después de superar por 2 a 1 a FC Cincinnati y con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Ohio registra cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas, reúne 19 unidades y ocupa el undécimo lugar de la Conferencia Este. Max Arfsten aparece como uno de sus principales futbolistas en la temporada, con cuatro goles y cuatro asistencias, mientras que el entrenador Laurent Courtois buscará cortar una serie reciente favorable a Inter Miami. El partido de este sábado será el duodécimo enfrentamiento entre ambos clubes: el equipo de Florida ganó siete, Columbus se impuso en tres y el restante terminó empatado. Además, Inter Miami se quedó con los últimos tres cruces y goleó 5 a 1 en el antecedente más cercano, disputado en mayo de 2025.

El encuentro comenzará a las 20.30 de Argentina, equivalentes a las 19.30 de Miami, y se disputará en el Nu Stadium, la nueva casa del conjunto rosado. La transmisión estará disponible mediante Apple TV, plataforma que en 2026 incorporó todos los encuentros de la MLS dentro de su suscripción habitual y eliminó la necesidad de contratar por separado el anterior MLS Season Pass. El servicio permite seguir los partidos en más de cien países y regiones, sin restricciones territoriales, desde televisores inteligentes, celulares, tablets, computadoras y dispositivos compatibles.

La formación oficial se conocerá cerca del comienzo del partido. Mientras tanto, Inter Miami podría iniciar con Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Micael, Noah Allen, Sergio Reguilón; David Ruiz, Casemiro, Yannick Bright, Mateo Silvetti; Preston Plambeck y Luis Suárez. Columbus Crew tendría a Patrick Schulte; Steven Moreira, Rudy Camacho, Sean Zawadzki; Mohamed Farsi, Dylan Chambost, Sékou Bangoura, Max Arfsten; Taha Habroune, Jamal Thiaré y Daniel Gazdag. La gran duda estará en el lugar que ocuparán Messi y Rodrigo De Paul, quienes podrían ingresar desde el banco o ser incluidos a último momento entre los titulares.

Inter Miami buscará su séptima victoria consecutiva y la posibilidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este, pero el resultado deportivo convivirá con una pregunta que dominará toda la previa: si Messi volverá a ponerse la camiseta rosada después de su participación en el Mundial. La respuesta recién aparecerá con la publicación de la nómina definitiva, aunque su regreso a las prácticas y la necesidad de comenzar a recuperar ritmo convierten al partido frente a Columbus en el escenario más probable para sus primeros minutos de esta nueva etapa de la temporada.

Messi se prepara junto al plantel para regresar a la competencia con la camiseta de Inter Miami.

DATOS DEL PARTIDO

Partido: Inter Miami vs. Columbus Crew



Día: sábado 1 de agosto de 2026



Hora de Argentina: 20.30



Estadio: Nu Stadium, Miami



Competencia: Major League Soccer



Transmisión: Apple TV



Árbitra: Tori Penso